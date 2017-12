Ein Dreierpack von Claudio Pizarro, ein traumhaftes Freistoßtor von Zlatko Junuzovic, der einzige Bundesliga-Treffer von Ousman Manneh – die Duelle zwischen Werder und Leverkusen hatten in der jüngeren Vergangenheit einige besondere Tore zu bieten. Außerdem lief es häufig gut für die Bremer. Seit vier Pflichtspielen sind sie gegen Bayer 04 ungeschlagen. In den vergangenen zehn Partien gab es fünf Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Bevor die beiden Teams am Mittwochabend wieder aufeinandertreffen, blicken wir auf diese zehn Vergleiche zurück.

10. März 2017

Es war kein besonders spektakuläres 1:1 an diesem Freitagabend, doch rückblickend hatte das Spiel einen historischen Moment. In der 79. Minute hielt der eingewechselte Claudio Pizarro seine Hüfte hin, nachdem Fin Bartels geschossen hatte. Von dort prallte der Ball zum 1:1-Endstand ins Netz. Für Leverkusen hatte Kevin Volland in der siebten Minute getroffen. Der Ausgleich war das 104. Bundesliga-Tor Pizarros für Werder und sollte zugleich der letzte Treffer des Rekordtorschützen im grün-weißen Trikot sein. Am Saisonende wurde sein Vertrag in Bremen bekanntlich nicht mehr verlängert.

15. Oktober 2016

Die Hauptrolle war an diesem Tag eindeutig vergeben – an Ousman Manneh. Der neue Trainer Alexander Nouri hatte das Sturmtalent nach seiner Beförderung direkt in die Startelf berufen. Schon alleine das hätte gereicht für eine unglaubliche Geschichte: innerhalb von zwei Jahren aus dem Lesumer Flüchtlingsheim in die Bundesliga. Es kam aber noch besser: Manneh gelang beim vierten Einsatz sogar ein Tor – der 2:1-Siegtreffer gegen Leverkusen. Zuvor hatten Zlatko Junuzovic und Hakan Calhanoglu getroffen. „Ich weiß noch gar nicht, was passiert ist oder ob ich das hier träume“, sagte Manneh nach der Partie. Auch für Nouri lief es fast wie im Traum: Er hatte nach dem Erfolg gegen Leverkusen sieben Punkte aus seinen ersten vier Spielen als Trainer geholt.

2. März 2016

„Wir haben einen Weltklassespieler in unseren Reihen“, sagte Clemens Fritz nach dem Spiel in Leverkusen. „Er sieht vielleicht wie 38 aus, aber er spielt wie 29“, scherzte Fin Bartels. Gemeint war in beiden Fällen: Claudio Pizarro. In Wirklichkeit war der Stürmer zu dem Zeitpunkt 37 und hatte gerade eine Leistung hingelegt, die ihm einige nicht mehr zugetraut hatten. In 28 Minuten waren dem Peruaner drei Treffer gelungen. Er war damit der Garant für Werders unerwarteten 4:1-Sieg in der Bay-Arena. Fin Bartels und Papy Djilobodji per Eigentor waren die anderen Torschützen. Durch die drei Punkte verließ Werder den Relegationsplatz und der umstrittene Trainer Viktor Skripnik konnte kurzzeitig durchatmen.

9. Februar 2016

Im Pokal hat Leverkusen ganz eindeutig einen Angstgegner, und der heißt Werder Bremen. Alle sechs bisherigen Pokalduelle entschieden die Bremer für sich. Da half es Bayer 04 auch nicht, dass Werder als Tabellen-16. und klarer Außenseiter zum Pokal-Viertelfinale anreiste. Nicht einmal die 1:0-Führung durch Chicharito brachte der Werkself etwas. Wendell sah noch in der ersten Halbzeit die Rote Karte. Santiago Garcia, Claudio Pizarro per Elfmeter sowie Florian Grillitsch schossen Werder zum 3:1-Sieg und damit ins Halbfinale, wo dann gegen den FC Bayern Endstation sein sollte.

26. September 2015

Werder hat eine beachtliche Heimbilanz gegen Leverkusen. 17 Siege, 15 Unentschieden und nur fünf Niederlagen gab es in der Bundesliga. Das klingt ein bisschen nach Lieblingsgegner, doch an diesem Sonnabend im September 2015 waren die Bremer völlig chancenlos. Admir Mehmedi, der Borgfelder Junge Julian Brandt und Kevin Kampl trafen für Bayer. Besonders in der zweiten Hälfte taumelte Werder eher über den Platz und hätte sich auch über eine höhere Niederlage nicht beschweren dürfen. Trainer Viktor Skripnik wirkte nach dem Abpfiff ratlos: „Eine so schwache Leistung hatte ich nicht erwartet. Wenn wir so weitermachen, sind wir ein Abstiegskandidat.“

8. Februar 2015

„Europapokal“-Gesänge hallten durch das Weserstadion. Die Hoffnung, dass es nach schwierigen Jahren wieder nach oben gehen könnte für Werder, sie war groß. Nach einer Traumkombination hatte Davie Selke getroffen. Dann hatte Zlatko Junuzovic einen traumhaften Freistoß ins Netz gestreichelt. Das Gegentor durch Hakan Calhanoglu störte den rundum gelungenen Werder-Nachmittag kaum. Der 2:1-Sieg gegen Leverkusen war der vierte Bremer Erfolg in Serie. Vom Relegationsplatz bis auf Rang acht kletterten die Grün-Weißen dadurch.

12. September 2014

Werder sah schon wie der Verlierer aus, doch dann kam Sebastian Prödl. Fünf Minuten vor dem Ende hämmerte der Verteidiger eine Flanke von Marnon Busch zum 3:3-Endstand unter die Latte. Die anderen Bremer Treffer hatten Fin Bartels und Franco Di Santo erzielt. Für Leverkusens Tore in einem rasanten Spiel zeichneten Tin Jedvaj, Hakan Calhanoglu und Heung-Min Son verantwortlich. Das 3:3 bei Bayer 04 war das dritte Unentschieden im dritten Saisonspiel für Werder um Trainer Robin Dutt.

10. Mai 2014

Werder ließ die Saison locker austrudeln. Für Leverkusen ging es dagegen am 34. Spieltag noch um richtig viel Geld: Im Fernduell mit Wolfsburg wollte sich der Werksklub die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation sichern. Als Theodor Gebre Selassie die Bremer 1:0-Führung markierte, kam Nervosität auf in der Bay-Arena. Am Ende ging aber alles gut für die Gastgeber: Durch Tore von Ömer Toprak und Heung-Min Son sicherten sie sich einen 2:1-Sieg und Rang vier in der Abschlusstabelle. Die Bremer konnten mit der Niederlage und Platz zwölf ebenfalls leben.

21. Dezember 2013

Es war das perfekte Weihnachtsgeschenk für die Werder-Fans. Im letzten Spiel vor der Winterpause bezwangen die Bremer die Leverkusener im Weserstadion mit 1:0. Santiago Garcia schoss das Siegtor, und die Grün-Weißen überwinterten auf dem elften Platz. In den Wochen zuvor hatte die Mannschaft selten überzeugt. Dementsprechend war auch die Kritik an Trainer Robin Dutt größer geworden. Nach dem Erfolg zum Jahresabschluss wirkte der Coach dann regelrecht ergriffen. „Von uns allen ist ein großer Druck abgefallen“, sagte er. „Ich bin einfach nur glücklich.“

27. April 2013

Es waren groteske Szenen, die sich in Leverkusen abspielten. Werder hatte durch einen umstrittenen Elfmeter von Stefan Kießling gerade mit 0:1 gegen Bayer 04 verloren. Werders Vorsprung auf den Relegationsplatz war drei Spieltage vor Saisonende auf zwei Punkte zusammengeschrumpft. Und dennoch feierten die 3000 mitgereisten Bremer Fans die Mannschaft und Trainer Thomas Schaaf noch 30 Minuten nach dem Abpfiff. Die Anhänger stärkten dem Team im Abstiegskampf den Rücken, und das sollte am Ende auch zum Erfolg führen. Durch Unentschieden gegen Hoffenheim und Frankfurt schaffte Werder in den folgenden zwei Partien den vorzeitigen Klassenerhalt, dann ging die Ära Schaaf nach 14 Jahren zu Ende.