Philipp Bargfrede ist Werders vielseitigster Defensivspieler und ein zentraler Baustein in Florian Kohfeldts Überlegungen. Deshalb suchen die Verantwortlichen auch nach einem geeigneten Backup. Mit Ole Käuper wäre ein ähnlich veranlagter Spieler schon im Kader - so ganz ins Profil passt der Youngster aber nicht.

Wie findet man einen Ersatz für jemanden, der kaum zu ersetzen ist? Werder Bremen muss diese Aufgabe lösen, wenn es darum geht, eine Alternative für Philipp Bargfrede zu organisieren. Werder hat einen Spieler mit Bargfredes Fähigkeiten in der Art kein zweites Mal im Kader und weil derzeit auch die Besetzung im Mittelfeld recht ausgedünnt ist, schauen sich die Verantwortlichen intensiv um.

Es soll einen Plan B geben für den Fall, dass Bargfrede nicht mehr so oft auf dem Platz stehen kann wie in der abgelaufenen Saison, als der 29-Jährige von Verletzungen weitgehend verschont blieb und aus gesundheitlichen Gründen nur ein einziges Spiel verpasst hat.

Werders bester Ballklauer

Bargfrede war der Ankerpunkt im defensiven Bereich, die Absicherung für die beiden laufstarken Achter Maximilian Eggestein und Thomas Delaney. Deshalb hatte Bargfrede bisweilen große Räume zu verteidigen.

Wegen seines starken Timings in der Zweikampfführung und seiner Fähigkeit zu antizipieren, ist Bargfrede auch der beste Ballklauer in Werders Mannschaft, dazu hat sich der notorisch unterschätzte Spieler in den letzten Jahren auch im Passspiel - gerade in der Umkehrbewegung nach hohen Ballgewinnen - verbessert und seine strategischen Fähigkeiten ausgebaut. In den Testspielen bisher war schon zu sehen, wie stark Bargfrede als Sechser aufbauen kann, wenn er ein wenig mehr Zeit und Platz vom Gegner zugestanden bekommt.

“Philipp ist immens wichtig für unser Spiel. Defensiv verfügt er über eine unheimliche Präsenz, hat viele Balleroberungen. Und er ist auch fußballerisch unheimlich gut, was jahrelang gar nicht so wahrgenommen wurde”, sagt Florian Kohfeldt. “Es ist ein gutes Gefühl, einen so spielstarken Sechser zu haben, der den Rythmus unseres Spiels bestimmen kann.”

Bargfrede war bisher noch nicht unbedingt der Spieler, den gegnerische Mannschaften schnell und aggressiv angelaufen haben, weil sich um Werders Aufbau vermehrt die Innenverteidiger gekümmert haben. Bargfrede war dabei in der Nebenrolle gut aufgehoben, unter Umständen wird sich das in Zukunft aber ein wenig ändern. Erst Recht dann, wenn Bargfrede nicht im defensiven Mittelfeld, sondern als zentraler Spieler einer Dreierkette in der Abwehr eingesetzt wird.

“Philipp ist dafür ein super Spieler”

Der Trainer hat schon angedeutet, dass in der Defensive zwischen einer Grundordnung mit Viererkette oder Dreierkette gewechselt werden soll, ein im wahrsten Sinne des Wortes zentraler Baustein dafür soll Bargfrede bleiben - in der Dreierkette dann wieder als eine Art Libero. “Philipp ist dafür ein super Spieler, der von dieser Position die Bälle diagonal, halbdiagonal oder vertikal spielen kann”, sagt Kohfeldt, der durch die veränderte Anordnung die Gegner auch immer wieder “vor andere Zuordnungen stellen” will.

Bargfede soll also der Allrounder in der Defensive bleiben. Jemanden mit diesen Qualitäten und Zuverlässigkeit zu finden, dürfte recht schwierig werden. Dieser Spieler soll offenbar zugekauft werden, was sich auf den ersten Blick widersprüchlich zur Forderung des Trainerteams an Ole Käuper liest, sich in der anstehenden Saison bei den Profis zu etablieren. Käuper ist kein Bargfrede-Ersatz im engeren Sinn, der Youngster interpretiert seine Rolle anders.

Noch etwas Nachholbedarf

Käuper ist feinfüßiger als Bargfrede, hat trotz seiner Jugend schon genug Ruhe und Souveränität am Ball, selbst wenn der Gegnerdruck besonders hoch ist. Hier hat Bargfrede durchaus noch ein bisschen mehr Streuung in seinem Passspiel, Käuper wirkt da schon ziemlich abgeklärt und ruhig.

Der 21-Jährige kommt weniger über die körperlichen Momente, es fehlte bei seinen ersten Einsätzen bei den Profis noch an der nötigen Zweikampf- und auch Wettkampfhärte. Und an der Entscheidungsfindung, wann ein Zweikampf überhaupt Sinn macht und wie er dann zu führen ist. Eine Verletzung an der Fußwurzel setzte Käuper in der Rückrunde außer Gefecht, mit einer angemessen dosierten Vorbereitung soll der Spieler aber immer mal wieder Einsatzzeiten bekommen.

Dass er während seiner Rehabilitation auch im körperlichen Bereich ein wenig zugelegt hat, erweist sich als kleiner positiver Nebeneffekt der Verletzung. Kohfeldt hat die überstandene Blessur auch schon als “Chance” bewertet. “Ole musste in dieser Zeit sehr viel im athletischen Bereich arbeiten. Auf diesem Gebiet fehlte ihm in der Vergangenheit manchmal die absolute Einstellung, weil er sehr über das Spielerische kam. Das kann nun ein kleiner Wendepunkt sein”, sagte Kohfeldt der “Deichstube”.

Käuper darf im großen Schatten von Bargfrede Spielanteile und Erfahrungen sammeln, für den Ernstfall über einen längeren Zeitraum wäre “nur” Käuper in der Hinterhand auf der Sechs aber ein wenig dünn.