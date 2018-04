Theodor Gebre Selassie (r.) spielte für Tschechien über 90 Minuten, eine Niederlage gab es gegen Belgien dennoch. (imago)

Vor der Testpartie wurde ein wenig geplaudert, Theodor Gebre Selassie und Kevin De Bruyne kennen sich schließlich aus gemeinsamen Bremer Zeiten. Während der Tscheche Gebre Selassie noch immer an der Weser spielt, wirbelt der Belgier De Bruyne bekanntlich bei Manchester City. Im anschließenden Duell ihrer beiden Nationalteams, behielten die Belgier am Pfingstmontag mit 2:1 die Oberhand.

Michy Batshuayi hatte die Heimelf in Brüssel nach 25 Minuten in Führung gebracht, Michael Krmencik gelang jedoch wenig später der Ausgleich (29.). In Durchgang zwei bescherte Marouane Fellaini den Belgiern per Kopf den Sieg (52.). Theodor Gebre Selassie und Kevin De Bruyne spielten jeweils über die kompletten 90 Minuten.

Für die Tschechen geht es am Sonnabend in der WM-Qualifikation weiter, in der Gruppe C, in der auch Deutschland unterwegs ist, treten Gebre Selassie und Co. am Sonnabend in Norwegen an.

Auch Werders Leihgabe Laszlo Kleinheisler ist für sein Heimatland Ungarn bereits im Einsatz gewesen. In Budapest unterlag der Mittelfeldakteur am Montag in einem Freundschaftsspiel mit seinem Team jedoch Russland (0:3), der Noch-Bremer war 20 Minuten vor dem Abpfiff beim Stand von 0:2 in die Partie gekommen. Im ersten Abschnitt hatten Fedor Smolov (20.) und Márton Eppel per Eigentor (40.) für die Gäste getroffen, Dmitri Poloz setzte kurz vor dem Ende den Schlusspunkt (89.).

Weitaus wichtiger als der jüngste Auftritt wird für die Ungarn die Partie am kommenden Freitag in der WM-Qualifikation. Beim Tabellenletzten aus Andorra ist ein Sieg Pflicht, um die beiden derzeit führenden Mannschaften aus der Schweiz und Portugal nicht zu weit davonziehen zu lassen.