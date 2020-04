Vor Kurzem hat Clemens Fritz, Werders Leiter Scouting, erklärt, was Scouts eigentlich so machen, wenn kein Fußball rollt. „Wir schauen Spiele", sagte Fritz und meinte natürlich Spiele, die schon gespielt wurden. Über verschiedene Plattformen habe seine Abteilung Zugriff auf Unmengen an Videomaterial und könne Spieler beobachten, an denen Werder Interesse hat. Und jetzt sei eben viel mehr Zeit, dieses Material in Ruhe und sehr genau zu sichten und den sportlich Verantwortlichen, Frank Baumann und Florian Kohfeldt, zu sagen, ob Spieler X oder Y zu Werder passe.

Das Problem ist, dass Baumann und Kohfeldt nicht wissen, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, um die Mannschaft mit Spieler X oder Y zu verändern. Dass die Bremer zunächst Spieler verkaufen müssen, um eine Lücke im Etat auszugleichen, hat Baumann bereits vergangenen Sommer verkündet. Niemand weiß jedoch, wie stark der Transfermarkt einbricht und wie viel Geld Werder am Ende erlösen kann – und wie viel dann noch übrig ist für Zugänge.

„Man fühlt vor, ob etwas möglich ist„, sagt Baumann zu Werders aktuellen Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Es sei nicht leicht, derzeit in Gesprächen mit Beratern oder Spieler konkreten Aussagen zu treffen. Aber: „Man muss immer verschiedene Optionen überlegen, in alle Richtungen.“

Dazu zählt auch die Möglichkeit auf die Spieler zu setzen, die eigentlich keine zentrale Rolle mehr in den Planungen des Klubs eingenommen haben. Die Verträge von Nuri Sahin, Fin Bartels und Sebastian Langkamp laufen zum 30. Juni aus. Sie sind 31, 33 und 32 Jahre alt. Ihre Verlängerung war bisher eher unwahrscheinlich, weil sie schon in der laufenden Spielzeit wenig zum Einsatz kamen. Sahin, insgesamt mit immerhin 16 Einsätzen, saß in der Rückrunde zumeist auf der Bank. Bartels hat sich mit sechs Einsätzen in eine Joker-Rolle gespielt. Langkamp, drei Einsätze, ist ein klassischer Ersatzspieler.

Fehlt Werder die Liquidität für Zugänge, was aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie der Fall sein kann, könnten diese drei doch noch eine Rolle spielen. „Bei auslaufenden Verträgen ist noch keine Entscheidung gefallen", sagt Frank Baumann auf Nachfrage. Es bestehe kein Druck und keine Notwendigkeit, sich jetzt festzulegen.

Der Vorteil von Sahin, Bartels und Langkamp ist, dass sie den Klub kennen und sich nicht erst akklimatisieren müssten. Sie kennen Kohfeldt und wissen, was er verlangt. Umgekehrt gilt dasselbe. Für beide Seiten ein kalkulierbares Risiko, und das ist in der derzeitigen Lage nicht zu unterschätzen. Nur für einen, dessen Vertrag ausläuft, gibt es bei Werder keine Zukunft: Claudio Pizarro, der seine großartige Karriere beendet.