Er war zweifelsfrei der gefragteste Spieler bei Werders Testspielauftritt in Leer: Nuri Sahin. Ein Selfie hier, ein Autogramm dort. Die Fans gingen reihenweise auf die Jagd nach dem Mittelfeldspieler, der an diesem Mittwoch 30 Jahre alt wird. Im Schneckentempo bahnte sich der Neu-Bremer am Dienstagabend kurz vor der Abfahrt seinen Weg zum Teambus.

Für Nuri Sahin ist diese Art der Zuneigung durchaus neu. Denn plötzlich ist um ihn herum alles grün. Es ist kein Geheimnis, dass sich der Mittelfeldspieler auch nach seinem Abschied aus Dortmund noch immer eng mit seinem Ex-Klub verbunden fühlt. Genau deshalb ist die farbliche Umstellung von schwarz-gelb zu grün durchaus eine, die sich noch ein wenig seltsam anfühlt. „Nach 15 Jahren ist das so, klar", sagte Nuri Sahin. „Aber ich bin sehr herzlich aufgenommen worden, sowohl in der Stadt als auch von den Werder-Fans.“

"Mit offenen Armen empfangen"

Die Anhängerschaft der Bremer ist jedoch nur der eine Aspekt. Auch die geografische Verschiebung sorgt beim ehemaligen türkischen Nationalspieler für ungeahnte Gefühle. „Es ist sehr ungewohnt, zum ersten Mal in Deutschland woanders zu wohnen“, sagte Sahin, der abgesehen von seiner langen Dortmunder Zeit Kurzaufenthalte in den Niederlanden, Spanien und England vorzuweisen hat. Er kennt Klubs wie Real Madrid oder den FC Liverpool, aber eben keinen BVB-Konkurrenten aus der Bundesliga. „Wir als Familie lassen uns darauf ein und wurden bereits mit offenen Armen empfangen.“

Damit es nicht nur menschlich, sondern auch sportlich in den nächsten Monaten bei Werder läuft, arbeitet Sahin in diesen Tagen daran, dass er die Feinheiten des Mannschaftsgefüges und die Abläufe möglichst schnell verinnerlicht. Denn Nuri Sahin hat mit Werder Großes vor: „Ich glaube, wenn wir mit sieben Punkten starten, wäre das richtig gut“, sagte er. „Und dann mal schauen. Die Ziele, die herausgegeben wurden, sind realistisch. Aber es ist noch ein sehr langer Weg.“