Spricht man über Werders Sechser, dann gerät man leicht in ein sehr vereinfachendes, bequemes Argumentationsmuster hinein: Da gibt es den einen, Nuri Sahin, der fast seine gesamte Karriere bei Spitzenteams mit viel Ballbesitz verbracht hat und den man vor allem für seinen feinen linken Fuß und seine Übersicht kennt. Der andere, Philipp Bargfrede, gilt hingegen mehr als fleißiger Arbeiter, der im Bremer Abstiegskampf immer dann, wenn er fit war, mit seinen Tacklings und seinem Stellungsspiel als Abräumer überzeugte.

So ganz verkehrt ist das nicht: Ihre Markenzeichen haben sich beide Spieler mit entsprechend starken Leistungen in diesen Teildisziplinen erarbeitet. Nachdem Sahin allerdings schon beim Heimsieg gegen die Hertha zeigen durfte, dass er auch einmal erfolgreich die Grätsche auspacken kann, um Werder im Ballbesitz zu halten, überraschte Bargfrede das Publikum beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg als waschechter Regista, wie die italienische Fußballsprache es ausdrückt: als Spielmacher und Denker vor der Abwehr.

Nachdem Werder die ersten 20 Minuten, in denen die Gäste aus Wolfsburg ordentlich Druck aufbauen konnten, schadlos überstanden und mit einer Umstellung auch die offensiven Außenverteidiger der Wölfe in den Griff bekommen hatte, war es besonders Bargfrede, der sich im Mittelfeldzentrum anspielbar machte und das Spiel ordnete. Normalerweise konkurrieren der omnipräsente Max Kruse und Innenverteidiger Niklas Moisander darum, wer die meisten Ballaktionen hat und die meisten Pässe spielt – diesmal war Bargfrede in beiden Statistiken der beste Bremer: 78-mal hatte der Sechser den Ball, 61 Pässe spielte er und erreichte dabei die starke Quote von 86,9 Prozent angekommenen Bällen.

Und es waren bei Weitem nicht nur Sicherheitspässe: Immer wieder verlagerte Bargfrede das Spiel geschickt auf die Flügel, setzte etwa in der 20. Minute erst Florian Kainz mit einem feinen Zuspiel in den Fuß ein, um nur wenige Sekunden später, nachdem der Angriff über links gescheitert war, den aufgerückten Theodor Gebre Selassie auf der anderen Außenbahn ins Spiel einzubinden. Acht von neun langen Bällen Bargfredes fanden den Mitspieler – ein starker Wert. Selbst unter Gegnerdruck gelangen dem eigentlichen Zweikämpfer mitunter fast schon Kabinettstückchen, etwa als Bargfrede sich in der 60. Minute gegen zwei Wolfsburger durchsetzen und aus der eigenen Hälfte mit einem weiten Ball auf Kainz den Gegenangriff einleiten konnte.

Der Konkurrenzdruck, den die hochkarätige Alternative Sahin in die Mannschaft bringt, scheint Bargfrede auch fußballerisch ein Ansporn zu sein. Auch die 37 Zuspiele in der gegnerischen Hälfte, Spitzenwert aller Bremer und von einer ebenfalls hervorragenden Passquote von 83,8 Prozent begleitet, sieht man sonst nicht häufig von Werders Nummer 44.

Einige Male gelangen Bargfrede dabei gedankenschnelle Weiterleitungen, die die Bremer Angriffsbemühungen am Leben erhielten: Etwa in der 39. Minute, als Werders Sechser nach einem Ballgewinn mit einem anspruchsvollen Flachpass direkt Ludwig Augustinsson einbinden konnte, der wiederum eine Ecke herausholte. Oder zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Bargfrede einen sich festdribbelnden Maximilian Eggestein am Wolfsburger Strafraum mit einem Sprint, einem gewonnenen Zweikampf und der sofortigen Weiterleitung per Ferse unterstützte.

Neben all diesen Szenen, die zeigten, dass Bargfrede an guten Tagen auch offensiv ein wertvoller Spieler für Werder sein kann, erledigte der Mittelfeldspieler auch seine defensiven Pflichten gewissenhaft wie eh und je: Zehnmal gelangte Bargfrede in Ballbesitz, der beste Wert aller Bremer. 80 Prozent der Zweikämpfe, die Bargfrede führte, gewann er auch. Mit Auftritten wie dem gegen Wolfsburg wird Bargfrede den Ansprüchen, die Werder an seine Sechser stellt, in jeder Hinsicht gerecht. Es wird interessant zu beobachten sein, ob der Ur-Werderaner Ähnliches auch gegen die absoluten Spitzenteams der Liga wiederholen kann.

