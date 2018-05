Normalerweise muss man Florian Kohfeldt mit Statistiken nicht kommen. Dass Werder vor einem Jahr mal dieses oder jenes Spiel gewonnen hat, dass Werder an bestimmten Tagen oder unter Flutlicht immer besonders gut spielt, alles schön und gut, aber nichts, worüber sich der Werder-Trainer viele Gedanken macht. Normalerweise würde er auch nicht allzu viele Worte über Werders Heimserie verlieren. Aber weil die inzwischen sehr imposant geworden ist, ändert sich das gerade. "Ich gebe zu, dass das eine der wenigen Statistiken ist, die ich mir zuletzt mal angeschaut habe", sagte Kohfeldt vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Bayer Leverkusen am Sonanbend (15.30 Uhr).

Seit elf Bundesliga-Heimspielen und einem DFB-Pokalspiel hat Werder zu Hause nicht mehr verloren. Jetzt wird sich Kohfeldt bei seiner Mannschaft dafür stark machen, dass sie noch einmal alles dafür tut, damit die Serie weiterlebt. "Es wäre ein schönes Gefühl zu sagen: Wir sind in dieser Halbserie ungeschlagen geblieben", so Kohfeldt, "und das ist ja für jeden Fan das Schönste: zu wissen, man kommt in sein Heimstadion, und hier ist schwer was zu holen für die anderen. Das werde ich der Mannschaft auch noch einmal kurz mitteilen."

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: