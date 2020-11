Luca Plogmann fällt lange verletzt aus. (nordphoto)

Werder ist in der laufenden Saison bislang von ganz schlimmen Verletzungen verschont geblieben, einen Leihspieler hat es jedoch richtig hart erwischt. Luca Plogmann zog sich am vergangenen Wochenende einen Riss der Patellasehne im Knie zu. Die Saison könnte für den 20-jährigen Torwart, der an den Drittligisten SV Meppen ausgeliehen ist, gelaufen sein. „Es ist unglaublich bitter für Luca, der in den vergangenen Wochen sehr gute Spiele abgeliefert hat. Das ist eine Verletzung, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt“, sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball und Scouting, am Dienstag.

Plogmann befindet sich aktuell noch in der Klinik. Nach seiner Entlassung kommt er nach Bremen, um sich von Werders Mannschaftsarzt Daniel Hellermann untersuchen zu lassen und die ersten Reha-Maßnahmen zu absolvieren. „Wir sind im Austausch mit Luca und mit dem SV Meppen. Gerade bei einer längeren Verletzung ist es sinnvoll, die Reha nicht nur an einem Ort zu machen“, sagte Fritz. Mit seinem ehemaligen Teamkollegen Torsten Frings, der die Meppener trainiert, hat Werders Ehrenspielführer auch schon telefoniert.

Laut Fritz ist nicht geplant, Plogmanns Ausleihe, die bis zum Saisonende läuft, wegen der Verletzung vorzeitig zu beenden. „Der Leihvertrag hat Bestand. Das Ziel ist es, Luca so schnell wie möglich auf den Platz zu bekommen, aber wir müssen abwarten, wie sich der Heilungsverlauf darstellt. Erst einmal muss er sich jetzt von der Operation erholen.“