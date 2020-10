Luca Plogmann bleibt am Boden liegen, nachdem ihm die Kniescheibe herausgesprungen ist. (imago images)

Florian Kohfeldt hatte gerade seinen Stammtorhüter Jiri Pavlenka ausführlich für die gute Leistung gegen Frankfurt gelobt, als ihm noch etwas anderes wichtig war. Der Trainer sprach einen Werder-Torwart an, der sich am Sonnabend schwer verletzt hatte: Luca Plogmann, derzeit von den Bremern an den Drittligisten SV Meppen ausgeliehen. Kohfeldt blickte bei der Pressekonferenz nach Werders 1:1 direkt in die Kamera und sagte: „Ich möchte Luca auf diesem Wege alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass er das irgendwie sieht. Ich melde mich auch noch bei dir. Werde gesund, du hast eine große Zukunft vor dir.“

Was war passiert? Während der 0:3-Niederlage der Meppener bei Dynamo Dresden rutschte Plogmann früh im Spiel aus, als er einen Ball unter Bedrängnis nach vorne schlagen wollte. Dabei verdrehte sich der 20-Jährige unglücklich das Knie, musste in der 21. Spielminute ausgewechselt und auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Danach ging es direkt ins Krankenhaus. „Die erste Info war, dass die Kniescheibe rausgesprungen ist“, sagte Meppens Co-Trainer Mario Neumann gegenüber „Magenta-Sport“. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht, eine schlimmere Knieverletzung wird befürchtet.