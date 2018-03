Ist jetzt Werder-Profi: Luca Plogmann (nordphoto)

Im Grunde ist es nur eine Vollzugsmeldung, dafür aber eine wichtige: Pünktlich mit Erreichen der Volljährigkeit hat Plogmann bei Werder seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Dass der junge Keeper diesen Schritt vollziehen würde, stand schon länger fest. Über die Vertragsdauer machten die Bremer wie üblich keine Angaben.

"Luca Plogmann gehört deutschlandweit zu den besten Torhütern seines Jahrgangs. Durch die regelmäßige Teilnahme am Mannschaftstraining der Bundesliga-Mannschaft konnte er sich bereits in den letzten Monaten an den Herrenbereich gewöhnen und sich weiterentwickeln. Wir sind von seinem Potential überzeugt und trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu", wird Frank Baumann bei "Werder.de" zitiert.

Auch der gebürtige Bremer selbst gab auf der vereinseigenen Seite ein Statement ab: "Ich freue mich sehr beim SV Werder meinen ersten Profi-Vertrag erhalten zu haben. Der Vertrag zeigt das Vertrauen, das der Verein in mich und meine bisherigen Leistungen hat. Jetzt gilt es weiter hart zu arbeiten, um immer näher an mein Ziel Bundesliga heranzukommen", sagte Plogmann.

Plogmann spielt seit 2006 für Werder und durchlief beim SVW alle Jugendmannschaften. Im Herbst, beim Test in Osnabrück, stand er erstmals im Tor der Profis. Im vergangenen Jahr nahm er außerdem mit der deutschen Nationalmannschaft an der U17-WM in Indien teil.