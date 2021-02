Luca Plogmann wird sich bei Werder von seiner schweren Verletzung erholen. (Andreas Gumz)

Der SV Werder und seine Torhüter – in diesem Winter ist da richtig viel los. Erst wurde Stefanos Kapino nach Sandhausen ausgeliehen, dann Michael Zetterer vorzeitig aus Zwolle zurückgeholt – genauso wie jetzt auch Luca Plogmann. Dessen Kapitel beim SV Meppen ist beendet. Der 20-Jährige sollte in dieser Saison beim Drittligisten Spielpraxis sammeln, verletzte sich dann aber Anfang November schwer und wird noch einige Wochen ausfallen.

So lange konnte und wollte der SV Meppen von Trainer Torsten Frings nicht warten. Es wurde ein Ersatz für Plogmann verpflichtet. Und so entschied Werder, dass Plogmann seine Reha beim Bundesligisten absolvieren wird. Aktuell ist der 20-Jährige in Donaustauf, um dort ganz intensiv mit Spezialisten an seiner Genesung zu arbeiten. Plogmann hatte sich beim Spiel in Dresden ohne Fremdeinwirkung die Patellasehne im Knie gerissen und war umgehend operiert worden.

Mehr zum Thema Zurück in Bremen Zetterer gibt sich noch nicht zufrieden In Bremen angekommen und erst einmal in Quarantäne: Michael Zetterer spielt wieder künftig als Torwart für Werder. Ihm ist klar, dass er nur die Nummer Zwei nach ... mehr »

„Wir hoffen, dass Luca im März oder April wieder trainieren kann“, sagt Sportchef Frank Baumann. Plogmann soll dann in der U 23 wieder an die sportliche Belastung herangeführt werden. Wie es im Sommer weitergeht, sei noch offen, so Baumann. Der Vertrag des Keepers läuft noch bis 2022.

Auf dieser Position hat Werder im Sommer die Qual der Wahl. Neben Plogmann stehen dann auch noch Stammkeeper Jiri Pavlenka, Zetterer, Kapino (zurück aus Sandhausen) und Nachwuchsmann Eduardo dos Santos Haesler zur Verfügung.