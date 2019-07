Der Sonntagnachmittag war für Luca Plogmann ziemlich bescheiden gelaufen. Als Werder gegen den Karlsruher SC im zweiten Test eine minimal aufgewertete U23-Elf auf den Platz schickte, stand der 19-Jährige im Tor. Wirklich Spaß hatte er dabei allerdings nicht. Nach exakt 49 Sekunden führte gleich der erste Schuss des Gegners zu einem Treffer. Knapp acht Minuten später gab es das nächste Missverständnis in der Bremer Hintermannschaft, bei dem auch Plogmann nicht gut aussah – 0:2. Und die Laune stieg nicht mehr, stattdessen fing sich der Keeper nach einem etwas zu zögerlichen Einschreiten auch noch ein drittes Tor. Dass er auch zwei, drei gelungene Paraden zeigte, verpuffte in seinem Gefühlschaos. Der Frust saß tief – wegen der eigenen Leistung, wegen der fehlenden Abstimmung der Vorderleute.

Das spürte auch Torwarttrainer Christian Vander. „Ganz ehrlich? Ich habe ihn erst einmal in Ruhe gelassen, weil ich auch nicht richtig damit umzugehen wusste“, gestand Vander am Montag während einer Fan-Fragestunde am Trainingsplatz. Am Morgen sei er dann aber doch auf ihn zugegangen. „Ich habe heute kurz mit ihm gesprochen. Er ist ein junger Spieler, da leidet man ein wenig mit“, sagte Vander.

Werders Torhüter-Coach kennt vergleichbare Situation, auch während seiner Karriere, die ihn bis in die Bundesliga und Champions League führte, gab es immer wieder Rückschläge. Jiri Pavlenka und Stefanos Kapino mussten ebenfalls die ein oder andere Klippe umschiffen. „Ich hoffe, dass wir das innerhalb unserer Torwart-Gruppe auffangen und ihn die älteren Torhüter, die so etwas in ihrer Entwicklung auch erlebt haben, jetzt ein bisschen stützen“, sagte Vander.

Der Montag begann dann allerdings gleich mit dem nächsten Negativerlebnis. Luca Plogmann stand zwar wieder zur morgendlichen Einheit auf dem Platz, verschwand jedoch vorzeitig. „Er hat ein paar Probleme aus dem Spiel mitgebracht und die Einheit abgebrochen“, sagte Vander, der noch nicht einschätzen konnte, ob ein längerer Ausfall droht. „Da werden wir mal schauen.“