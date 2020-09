Normalerweise geht alles ja ganz schnell. Kurz nachdem die eine Runde des DFB-Pokals beendet ist, folgt die Auslosung der nächsten. Doch was ist in diesen Zeiten schon normal? Und deshalb ist noch Geduld gefordert, ehe Werders nächster Gegner feststeht. Denn: Zwei Partien müssen erst noch ausgetragen werden. So wurde kürzlich das Duell zwischen Schalke und Schweinfurt abgesagt, weil Türkgücü München geklagt hatte. Darüber hinaus spielt der FC Bayern erst am 15. Oktober gegen den 1.FC Düren.

Dadurch findet die Auslosung der nächsten Runde erst am 18. Oktober in der ARD-Sportschau statt. Genügend Zeit also, um sich erst einmal in Ruhe auf den Ligabetrieb zu konzentrieren. Bis im Pokal wieder der Ball rollt, dauert es noch einmal wesentlich länger, die nächsten Begegnungen werden erst unmittelbar vor dem Weihnachtsfest am 22. und 23. Dezember ausgetragen.