Rund neun Jahre ist es her, dass der FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals mit etwas Mühe, aber insgesamt locker einen 4:0-Sieg gegen den Fünftligisten Germania Windeck herausschoss. Nichts Besonderes also, und doch ging dieses Spiel in die Geschichte ein. Da Germania Windeck in die Kölner Arena umgezogen war, sahen 41 100 Zuschauer die Niederlage gegen die Münchener. Das ist bis heute die Rekordkulisse für eine Erstrundenpartie im DFB-Pokal, doch dieser Rekord wird voraussichtlich in Kürze geknackt, wenn der Oberligist SV Atlas Delmenhorst und Werder am 10. August ihr Pokalderby im Weserstadion bestreiten. „Um die 42 000 Zuschauer werden da sein“, sagt Atlas-Präsident Manfred Engelbart auf WESER-KURIER-Nachfrage. „Den Rekord werden wir uns holen.“

Am vergangenen Freitag verkaufte Werder noch einige wenige Restkarten für Einzelplätze oder Plätze mit eingeschränkter Sicht. Somit sind laut Engelbart jetzt nur noch ein paar Hundert Stehplatztickets für den Atlas-Block in der Westkurve erhältlich. Diese gibt es beim Delmenhorster Kreisblatt (Lange Straße 122 in Delmenhorst). „Die Restkarten werden wir auch noch los“, ist Engelbart überzeugt. Das Weserstadion wird somit wohl so gut wie ausverkauft sein. Höchstens einige VIP-Plätze könnten leer bleiben.

Spieler besichtigen Stadion

„Der Andrang auf die Karten ist der Wahnsinn. Das ist für die Menschen in Delmenhorst wirklich das Jahrhundertspiel“, staunt Engelbart immer noch. Etwa 10 000 Delmenhorster werden unter den 40 000 Zuschauern sein, sagt der Atlas-Präsident. „Selbst Menschen, die noch nie in einem Fußballstadion waren, haben mich plötzlich nach Karten gefragt.“

Eine komplett neue Erfahrung wird das Pokalderby somit auch für die Atlas-Spieler. Vor einer derartigen Kulisse hat noch niemand von ihnen gespielt. Eine Woche vor dem großen Tag werden sich die Fünftliga-Kicker das Weserstadion daher schon einmal anschauen. „Damit sie am Spieltag keinen kompletten Kulturschock kriegen“, erklärt Engelbart. „Sie sollen einfach mal die Kabine sehen und über den Platz gehen, damit sie sich ein wenig darauf vorbereiten können.“