Was für ein Fest! Den 5. Februar 2019 wird so schnell kein Werder-Fan vergessen, denn in Dortmund spielte sich an diese Tag Spektakuläres ab. Das Achtelfinale des DFB-Pokals stand auf dem Plan und die Bremer lieferten sich mit der gastgebenden Borussia einen packenden Krimi. Bereits nach fünf Minuten traf Milot Rashica zur Führung der Gäste, die Marco Reus jedoch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs egalisierte.

Da nach 90 Minuten noch immer kein Sieger feststand, ging es in die Verlängerung - und dort wurde es erst richtig verrückt. Christian Pulisic traf zunächst für den BVB, doch dann kam der große Auftritt von Altmeister Claudio Pizarro, der den Ball in unnachahmlicher Manier zum Ausgleich ins Tor beförderte. Doch damit nicht genug. Als Achraf Hakimi das 3:2 markierte, sah es erneut nach einem Heimsieg der Dortmunder aus, doch Martin Harnik brachte Werder mit einem artistischen Kopfball tatsächlich noch in die Verlängerung. Dort wurde schließlich Torhüter Jiri Pavlenka zum Helden, indem er die Schüsse von Paco Alcacer und Maximilian Philipp parierte. Kurz darauf machte Bremens Kapitän Max Kruse den Einzug in die nächste Runde klar und ließ den Gästeblock förmlich explodieren. Aber nicht nur ihn: Auch auf dem Rasen gab es kein Halten mehr, Trainer Florian Kohfeldt feierte enthusiastisch und strahlend mit der Mannschaft - wie auf unserem ersten Bild des Jahres herrlich zu sehen ist.