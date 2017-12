Thomas Delaney hat die meisten Kilometer gemacht. Lamine Sane hat die beste Zweikampfquote. Max Kruse hat die meisten Tore geschossen. Jiri Pavlenka hat keine Minute verpasst. Aron Johannsson hat nur fünf Minuten gespielt. Die MEIN-WERDER-Redaktion blickt auf die Leistungen der Werder-Profis in der Hinrunde der Saison 2017/2018 zurück.

Aron Johannsson

Spiele: 2 (5 Minuten)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 100 Prozent

Zweikampfquote: -

Mein-Werder-Note: -

Im Sommer sollte er gehen – und blieb. Unter Nouri spielte er keine Rolle – und wartete. Unter Kohfeldt ist er jetzt wieder näher an die Mannschaft gerückt. Insgesamt kommt er auf fünf Minuten Bundesliga-Spielzeit (weshalb er auch keine Mein-Werder-Note bekommen hat). Ob der US-Amerikaner in seinem dritten Jahr in Bremen endlich den erhofften Durchbruch schafft, ist die spannende Frage. Sein Vertrag läuft noch bis 2019.

Izet Hajrovic

Spiele: 9 (189 Minuten)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 75 Prozent

Zweikampfquote: 31 Prozent

Mein-Werder-Note: 4,3

Seine spektakulärsten Auftritte hatte der Bosnier außerhalb des Platzes, etwa wenn er sich auf Einladung eines Radiosenders als Rapper betätigt. Sportlich ist Hajrovic Teilzeit-Kraft und Dauer-Joker. Neun Mal wechselten erst Nouri und später Kohfeldt ihn ein, belebt hat er Werders Spiel nur selten. Dass er über den Sommer hinaus – dann endet sein Vertrag – eine Perspektive bei Werder hat, scheint nahezu ausgeschlossen.

Jérôme Gondorf

Spiele: 8 (223 Minuten)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 68 Prozent

Zweikampfquote: 52 Prozent

Mein-Werder-Note: 4,3

Würden die Pokalspiele in diese Bewertung einfließen, fiele die Bilanz des Ex-Darmstädters deutlich besser aus. Beim 3:2-Sieg über Freiburg war er an allen drei Werder-Toren direkt beteiligt. In der Liga steht in der Kategorie Tore/Vorlagen noch die Null. Überhaupt hat Gondorf, bei Darmstadt unumstrittener Stamm- und Führungsspieler, nur eine Nebenrolle gespielt, stand nur zweimal in der Startelf.

Lamine Sané

Spiele: 11 (786 Minuten)

Tore/Vorlagen: 1/0

Passquote: 82 Prozent

Zweikampfquote: 65 Prozent

Mein-Werder-Note: 4,1

Langweilig ist es nie, wenn Sane mitspielt. Der groß gewachsene Innenverteidiger ist immer für spektakuläre Aktionen gut, positiv wie negativ. Zuletzt überwogen eindeutig die negativen, also missglückte Rettungsaktionen, ungenaue Abspiele oder kapitale Stellungsfehler. In der Hierarchie der Innenverteidiger hinter Moisander und Veljkovic nur noch die Nummer drei.

Johannes Eggestein

Spiele: 3 (49 Minuten)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 79 Prozent

Zweikampfquote: 20 Prozent

Mein-Werder-Note: 4,0

Wie gut ist er wirklich? Es ist keine zwei Jahre her, da wollten ihn die halbe Liga und Top-Klubs aus dem Ausland. Aber der damals 17-jährige Stürmer unterschrieb bei Werder einen Drei-Jahresvertrag. Bei Werder betont man unermüdlich, dass man ihm eine Bundesliga-Karriere zutraue. Mehr als drei Kurzeinsätze hat ihm Alexander Nouri aber nicht zugetraut. Unter Kohfeldt hat er noch gar nicht gespielt. Vielleicht ändert sich das im neuen Jahr.

Fotos: imago