Doch keine Verlegung

Pokalspiel findet in Flensburg statt

mw

Werders Spiel in der zweiten DFB-Pokalrunde bei Regionalligist Weiche findet im Manfred-Werner-Stadion in Flensburg statt. Das teilte Werder am Freitag mit.