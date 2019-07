Die Sorge war groß, dass sich die Verletzungsmisere in Werders Abwehr noch verschärft: Am Sonnabend reiste Linksverteidiger Ludwig Augustinsson kurzzeitig aus dem Trainingslager in Grassau ab, um sich eingehenden Untersuchungen zu unterziehen. Am Sonntag nun aber die Entwarnung durch Florian Kohfeldt: „Ich bin beruhigt nach der Untersuchung. Es ist kein Strukturschaden, keine Verletzung - es ist eine Überlastungsreaktion“, sagte Werders Coach am Sonntag. Der 36-Jährige ergänzte: „Er muss zwar eine Woche individuell trainieren, aber das Pokalspiel und der Ligastart sind nicht gefährdet.“

Laut Kohfeldt hatte Augustinsson am Tag der Anreise ins Trainingslager nach Grassau Flüssigkeit unter- und oberhalb des Knies. Beschwerden, die sich Werders Abwehrspieler demnach bei der schwedischen Nationalmannschaft zugezogen hatte.