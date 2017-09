Gegen Bayern München hat es einen Zwischenfall in Werders Fanblock gegeben. (nordphoto)

Ende August war es laut Polizei in der Halbzeitpause des Nord-Süd-Gipfels im Weserstadion zu einem Übergriff gekommen. Sechs Besucher der Ostkurve hätten demnach die Absperrung zum Innenbereich überstiegen und die Ordner, die sie daran hindern wollten, attackiert. Neben Faustschlägen und Tritten sei auch eine Fahnenstange als Waffe benutzt worden, heißt es in dem Bericht weiter. Die beiden Stadionmitarbeiter im Alter von 21 und 23 Jahren wurden dabei schwer verletzt, unter anderem am Kopf.

„Nach dem Spiel konnten Einsatzkräfte der Polizei einen 21 Jahre alten Schläger vorläufig festnehmen“, teilte die Polizei nun am Montagmorgen mit. „Vier weitere Angreifer im Alter von 23 bis 29 Jahren konnten durch szenekundige Beamte über Videoaufnahmen identifiziert werden.“ Ein sechster Angreifer (23) sei zudem im Vorfeld der kürzlich ausgetragenen Schalke-Partie (16. September) erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen die sechs Personen wird aktuell seitens der Staatsanwaltschaft und der Polizei wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung ermittelt, alle Beteiligten erhielten zusätzlich ein Hausverbot im Weserstadion. (mw)