Die Bremer Polizei hat am Dienstag vor und nach der Bundesligapartie zwischen Werder Bremen und Mainz 05 mehrere Personen aus der Ultraszene am Weserstadion kontrolliert. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Mobiltelefone. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden drei Personen erkennungsdienstlich behandelt. Hintergrund der Maßnahme seien der Angriff auf zwei Schalke-Fans nach einem Werder-Spiel sowie körperliche Auseinandersetzungen im Spiel gegen den SC Freiburg Anfang November gewesen. Dabei soll es auch Tritte gegen den Kopf gegeben haben. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen dauern an, heißt es weiter.

Bereits am Montagmorgen wurden in Bremen, Niedersachsen und Hessen 19 Wohnungen von Mitgliedern der Bremer Ultra-Szene durchsucht. Hintergrund war auch hier der Angriff auf Schalke-Fans sowie darüber hinaus die Randale in einem Lokal an der Schlachte im Oktober. Die Vorwürfe lauten schwerer Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung.