Die Polizei musste im Vorfeld des Werder-Spiels eingreifen. (nordphoto)

Insgesamt zeigte sich die Polizei „zufrieden über den Einsatzverlauf“, wie es in einer offiziellen Pressemitteilung zum Werder-Spiel gegen Stuttgart heißt. Lediglich rund zwei Stunden vor Spielbeginn habe es eine kritische Situation gegeben. „Zirka 100 teilweise vermummte Risiko-Fans aus dem Schwabenland waren vom Vorplatz am Weserstadion aus auf eine Gruppe von Werder-Fans oben auf dem Osterdeich in Höhe Peterswerder aufmerksam geworden“, heißt es in dem Bericht.

Einen folgenden Angriff auf die Bremer Anhänger habe die Polizei jedoch unterbinden können. „Eine zur Unterstützung der Bremer Kollegen aus Göppingen in Baden Württemberg angereiste Reiterstaffel, zwei Diensthundestaffeln aus Niedersachsen und Bremen sowie konsequent einschreitende Einsatzkräfte aus Bremen konnten die Attacke abwehren und drängten die Angreifer unter Einsatz von Reizgas und Schlagstöcken zurück“, teilte die Polizei mit. Zudem sei im Anschluss ein Verfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet worden. (mw)