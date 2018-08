Die Fußball-Bundesliga hat begonnen, aber eines ist anders als bisher, insbesondere aus Bremer Sicht: Nach dem Abstieg des HSV in die zweite Liga wird es in dieser Saison kein Nordderby geben. Aus Sicht der Bremer Polizei eine gute Nachricht, entfällt damit doch zumindest ein Großeinsatz. Das Nordderby galt in Bremen als das Hochrisikospiel schlechthin, verbunden mit einem entsprechenden Aufgebot an Einsatzkräften. Kein Grund, in der Aufmerksamkeit nachzulassen, sagt der für Fußballeinsätze zuständige Polizeiführer Andreas Löwe: „Als Polizei können wir uns nicht entspannt zurücklehnen, nur weil ein Nordderby entfällt.“ Jedes Spiel müsse neu auf seine Risiken hin betrachtet werden. „Wir starten gut vorbereitet in die neue Saison.“

Werders Saisonauftakt an diesem Sonnabend, die Partie gegen Hannover 96, wird von der Polizei nicht als Hochrisikospiel eingeschätzt. Gleichwohl werde man das Spiel mit einer ausreichenden Anzahl von Einsatzkräften begleiten, betont Löwe. Zudem hat das Ordnungsamt ein Fanmarschverbot verfügt. Die Polizei Bremen richtet wieder einen Shuttle-Service ein, der die Gäste vom Nordausgang zum Weserstadion bringt. Auch die Sichtschutzzäune entlang des Stadions werden wieder zum Einsatz kommen.

Keine Entwarnung

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist weit davon entfernt, Entwarnung in Sachen Einsätze bei Fußballspielen zu geben. Angesichts erster Gewaltvorfälle rund um die noch junge Profifußball-Saison befürchtet die GdP „eine anstrengende und gefährliche Spielzeit“ für die polizeilichen Einsatzkräfte, betonte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek vor dem Start der 1. Bundesliga.

Nach Angaben der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) waren in der Saison 2016/17 statistisch gerechnet deutschlandweit 1723 Polizistinnen und Polizisten ausschließlich mit dem Schutz von Fußballspielen der drei Profiligen beschäftigt. In der Saison davor waren es 1607, die Zahlen der vergangenen Spielzeit werden erst im Herbst erwartet.

Die Zahl der Sportgewalttäter sei zwar nur eine verschwindend geringe Minderheit, so Radek weiter. Die jedoch würde auch weiterhin große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn Vereine und Verbände nicht konsequent einschritten. Der Gewerkschafter begrüßte in diesem Zusammenhang die vom Deutschen Fußball-Bund vorgestellte Vereinheitlichung von Strafen für sogenannte Fanvergehen, zeigte sich aber skeptisch bei der Ermittlung der Täter. Um die Täter beweissicher zu überführen, seien modernste Videotechnik und geschulte Sicherheitsdienstmitarbeiter notwendig. „Nicht jeder Verein, vor allem in den unteren Ligen, verfügt jedoch über die dafür notwendigen Mittel.“

Warnung vor Pkw-Aufbrüchen

Die Bremer Polizei indes beschäftigt an diesem Sonnabend eher ein ganz anderes Problem – die erwarteten Verkehrsbehinderungen im Umfeld des Stadions, diesmal noch zusätzlich verstärkt durch den parallel zum Werder-Spiel in der Innenstadt stattfindenden Christopher-Street-Day. Sie empfiehlt daher allen Autofahrern, den Osterdeich und die Innenstadt großräumig zu umfahren. Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße zirka zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Auf dem Stadtwerder stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Von dort geht es per „Park+Ship“ mit der Sielwall-Fähre über die Weser.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu einer Häufung von Fahrzeugaufbrüchen kommt. Autofahrer sollten daher keine Wertgegenstände und insbesondere keine Navigationsgeräte in ihren Fahrzeugen zurücklassen.