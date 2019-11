Die DFL-Zentrale in Frankfurt am Main. (dpa)

Im Streit um die Polizeikosten bei Hochrisikospielen hat Werder Bremen auf der Mitgliederversammlung am Montagabend angekündigt, juristische Schritte gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL) zu prüfen. „Wir werden bei der Weitergabe der Gebühren ein unbequemer Gesprächspartner sein und die Weiterleitung der Gebühren gegebenenfalls gerichtlich prüfen lassen„, sagte Hubertus Hess-Grunewald, Geschäftsführer und Präsident des e.V. „Unsere Position ist bei der DFL sehr deutlich hinterlegt.“

Werder rüstet sich also für den Fall, dass die DFL beschließt, künftig 100 Prozent der Polizeikosten an den Verein weiterzuleiten. Nach Informationen des WESER-KURIER gibt es diese Pläne und sie sind auch schon sehr konkret. Am 3. Dezember, so ist es von mehreren Seiten zu hören, werden die 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga auf der Mitgliederversammlung entscheiden, ob die Polizeikosten komplett an Werder weitergereicht werden und nicht wie bisher 50 Prozent.

Klare Empfehlung des Präsidiums

Zu der Abstimmung soll es, auch das ist zu hören, eine Empfehlung des Präsidiums der DFL geben. Diese lautet wenig überraschend, Werder alles aufzulasten. Die DFL geht dennoch nicht unvorbereitet in das Prozedere. In einer Vorabstimmung auf der letzten Teilversammlung gab es ein eindeutiges Ergebnis: 35 zu 1 lautete nach Informationen des WESER-KURIER das Votum.

„Es kann am Ende darauf hinauslaufen, dass wir uns vor Gericht wiedersehen", sagte Hess-Grunewald am Rande der Mitgliederversammlung. Verläuft die Abstimmung erwartungsgemäß, verdoppeln sich die Polizeikosten für Werder. Werder müsste rund 2,3 Millionen Euro zahlen. Der Verein sieht die DFL als Co-Veranstalter von Bundesligaspielen, der sich entsprechend an den Polizeikosten beteiligen muss. Ob das so ist, will der Klub juristisch klären lassen.

Die Politik begrüßt Werders Schritt, eine Klage gegen die DFL zu prüfen. „Ich habe in der Vergangenheit immer dafür geworben, das nicht einfach so hinzunehmen. Deswegen freue ich mich, dass Werder nun endlich juristisch dagegen vorgeht. Ich wünsche Werder dabei viel Erfolg", sagt Innensenator Ulrich Mäurer zum WESER-KURIER. Christopher Holschier, Kommunikations-Direktor bei der DFL, erklärt auf Nachfrage: „Wir werden den Vorgang nicht kommentieren.“