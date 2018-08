Noch bis 18 Uhr an diesem Freitag hätte Werder Zeit gehabt, Luca Caldirola, Thanos Petsos und Thore Jacobsen bei einem Verein in Deutschland unterzubringen. Danach endet die Transferperiode in Deutschland. Doch Sportchef Frank Baumann sagte am Freitagnachmittag, dass sich für das Trio nichts ergeben habe. Etwas mehr Zeit, nämlich bis 23.59 Uhr, hätte Baumann, sollte er das Trio in europäische Ligen in Kroatien, Dänemark, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz oder Spanien transferieren wollen.

Danach nimmt die Anzahl an attraktiven Ligen in Europa rapide ab. Bis zum 1. September um 00.59 Uhr sind noch Wechsel nach Portugal möglich, bis zum 6. September nach Bulgarien und in die Slowakei und bis zum 8. September nach Tschechien. Je näher der Herbst, desto exotischer die möglichen Transferziele: Bis zum 17. September darf nach Israel gewechselt werden, bis zum 2. Oktober in den Kongo. Und in die Karibik nach Curacao sind noch bis zum 6. Oktober Wechsel möglich.

In England ist die Transferperiode seit Donnerstag geschlossen. Auch Wechsel nach China sind nicht mehr möglich.

Eine komplette Übersicht aller weltweiten Transferperioden gibt es hier.