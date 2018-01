Werder-Trainer Florian Kohfeldt schoss ein Gedanke in den Kopf: „Das ist jetzt nicht unser Ernst!“ Bei Kapitän Zlatko Junuzovic war es nur ein Wort, an das er dachte, und das beginnt mit „Sch…“. Eines war für beide in jenem Moment klar: Der Ball geht sicher rein. Erst zwei Minuten zuvor hatte Werder gegen Hoffenheim zum 1:1 ausgeglichen, und dann das: Andrej Kramaric, der Siegtorschütze aus dem Hinspiel, ganz frei vor dem Bremer Tor. Aus wenigen Metern musste Hoffenheims Stürmer in der 65. Spielminute nur noch einschieben, doch plötzlich flog Jiri Pavlenka wie ein gelber Blitz ins Bild. Blitzschnell riss der Werder-Torwart die Hand hoch und schaffte es tatsächlich irgendwie, den Ball abzuwehren. Damit rettete der Tscheche seiner Mannschaft am Sonnabend nicht nur einen Punkt zum Rückrundenauftakt, sondern sorgte auch für Staunen bei den Teamkollegen.

„Wahnsinn“, sagte Maximilian Eggestein. „Ich weiß nicht, wie er den gehalten hat.“ Kohfeldt beschrieb die Szene mit einem Wort: „Überragend“. Für ihn gehöre Pavlenka zu den sechs besten Torhütern der Liga, fügte Werders Coach hinzu. Gehobenes Bundesliga-Niveau hat auch Werders Gegner Hoffenheim. Vor dem Hintergrund und mit Pavlenkas Rettungstat im Kopf lässt sich das Unentschieden also durchaus als Erfolg für die Bremer werten. Zlatko Junuzovic tat das auch. „Der Punkt geht in Ordnung. Unsere Leistung war okay. Das gibt uns positive Kraft“, sagte der Kapitän.

Kohfeldt hadert mit Ergebnis

Sein Trainer sah das Remis dagegen nicht uneingeschränkt positiv. Kurz nachdem sein Hoffenheimer Kollege Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz verkündet hatte, dass er mit dem 1:1 gut leben könne, betonte Kohfeldt: „Ich bin mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden, denn wir wollten gewinnen. Wir sind nun einmal Tabellen-16. und nicht Tabellensiebter.“ Viel mehr Negatives sagte er jedoch nicht, denn die Leistung seiner Mannschaft hatte ihm durchaus gefallen. „Die erste Halbzeit war defensiv nicht schlecht, wir hätten nur mehr mit dem Ball machen und ruhiger spielen müssen. In der zweiten Halbzeit hat es dann gut funktioniert, und wir haben das Spiel phasenweise dominiert.“

Kohfeldt hatte sich für eine angriffslustige Aufstellung entschieden. Hinter Stürmer Ishak Belfodil bildeten Florian Kainz, Zlatko Junuzovic und Max Kruse ein Offensivtrio, das oft die Positionen tauschte. Werder störte die Hoffenheimer früh und hatte eine gute Chance durch Florian Kainz, der Gegenspieler Pavel Kaderabek anschoss (19.). Danach übernahmen dann die Gäste, die die beiden Ex-Bremer Serge Gnabry und Florian Grillitsch aufgeboten hatten, die Initiative. „In der ersten Halbzeit hatten wir zu wenig Zugriff“, bemängelte Junuzovic.

Besonders augenfällig wurde das in der 39. Minute, als Gnabry nach einer kurz ausgeführten Ecke viel Zeit zum Flanken hatte. In der Mitte ließ Theodor Gebre Selassie seinen Kontrahenten Benjamin Hübner gewähren, und der Innenverteidiger köpfte das 1:0. „Das Gegentor ist sehr ärgerlich. Da waren wir nicht nah genug dran“, sagte Kohfeldt. Anschließend zeigte Werder aber die richtige Reaktion auf den Rückstand. In der 43. Minute klärte Steven Zuber nach einem Kopfball von Niklas Moisander gerade noch kurz vor der Linie.

„In der Pause haben wir uns vorgenommen, härter und aggressiver zu Werke zu gehen. Das haben wir sehr gut umgesetzt“, sagte Jerôme Gondorf. Der Mittelfeldspieler trug einen großen Teil dazu bei. Er ersetzte in der 57. Minute den angeschlagenen Belfodil (der laut Sportchef Frank Baumann nach einem Schlag auf den Fuß wohl nicht länger ausfallen wird) und sorgte für frischen Wind. Kruse agierte fortan in vorderster Linie, Gondorf direkt dahinter. Die offensive Position liege ihm, betonte der Ex-Darmstädter. „Da kann ich meine spielerischen Fähigkeiten einbringen.“

Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung war Gondorf am Bremer Ausgleich beteiligt. Er verlängerte eine Junuzovic-Ecke per Kopf. Von Eggestein prallte der Ball anschließend eher zufällig zu Gebre Selassie, der ihn über die Linie drückte und damit seinen Fehler vor dem Hoffenheimer Treffer ausbügelte. „Der Assist wird hoffentlich mir gutgeschrieben“, scherzte Eggestein.

Moisander im Pech

Nach dem 1:1 lag ein weiterer Treffer in der Luft. Die 37500 Zuschauer wurden immer lauter, Trainer Kohfeldt sprang immer aufgeregter an der Seitenlinie auf und ab. Erst hatten die Hoffenheimer den Siegtreffer auf dem Fuß, doch Pavlenka hatte etwas dagegen. Die Bremer hätten die Partie aber ebenfalls zu ihren Gunsten entscheiden können. In einer turbulenten Szene parierte Gäste-Torwart Oliver Baumann eine abgefälschte Flanke von Ludwig Augustinsson, direkt danach wurde ein Gondorf-Schuss abgeblockt, ehe Moisander am Pfosten scheiterte (72.). „Ich weiß nicht, was Niklas da vorne zu suchen hatte, aber das war natürlich Pech“, sagte Junuzovic. „Wenn der reingeht, gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich.“

Stattdessen mussten sich die Bremer mit einem Punkt begnügen und wussten nicht so recht, was sie davon halten sollten. „So richtig zufrieden bin ich nicht“, stellte Gondorf fest. „Was der eine Zähler wert ist, werden wir wahrscheinlich erst am Ende der Saison wissen.“ Immerhin hat Werder durch das Remis einen Fehlstart nach der Winterpause vermieden, bevor es im zweiten Spiel des Jahres zum FC Bayern geht. Als alles gesagt war zur Partie gegen Hoffenheim, richtete sich der Blick von Kohfeldt auch schon einmal auf das Duell mit der Übermannschaft der Liga. Zumindest eine kleine Kampfansage schickte der Trainer in Richtung Süden: „Bayern ist der glasklare Favorit, darüber müssen wir nicht reden, aber auch da gibt es eine Chance in einem Spiel. Wir wollen auch dort was holen.“