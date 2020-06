Eine positive Stimmung wie beim Sieg in Paderborn kann für Werder im Abstiegskampf viel wert sein. (nordphoto/gumzmedia)

Die Kolumnen von Jörg Wontorra im WESER-KURIER sind bei Werder gefürchtet, oft blickt er sehr kritisch auf den Verein. Vor dem Paderborn-Spiel lautete sein emotionales Motto dagegen: „Heute sollten wir alle Werder sein.“ Und tatsächlich geht es jetzt vor allem um eine positive Stimmung – innerhalb der Mannschaft und im Umfeld. Der befreiende 5:1-Sieg in Paderborn kann den Anstoß zum Stimmungswechsel geben.

Über die vielen Fehler dieser Katastrophen-Saison und die Konsequenzen daraus muss schonungslos geredet werden. Dafür ist aber noch genug Zeit. Jetzt stehen drei Spiele innerhalb von zwölf Tagen an, in denen es um Werders Zukunft geht. 2016 wurde die Mannschaft im Saisonfinale von einer Euphoriewelle zum Klassenerhalt getragen, all die negativen Erlebnisse und schwachen Leistungen der Vormonate spielten vorübergehend keine Rolle mehr.

Aufgrund der Geisterspiele kann es aktuell keine „Green White Wonderwall“ der Fans wie damals geben. Vielleicht genügt aber auch schon eine positive Grundstimmung, während die Konkurrenten Düsseldorf und Mainz nach ihren Niederlagen mit dem Schicksal hadern. Jetzt gegen die Bayern nicht zu hoch verlieren. Dann Mainz und Köln schlagen. Das sollte für die Relegation reichen – mindestens.