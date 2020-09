Wirbel vor Werders wichtigem Auswärtsspiel am Sonnabend auf Schalke: Ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft des FC Schalke 04 ist am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte der Revierklub am Freitag mit. Alle übrigen Befunde seien negativ ausgefallen.

Der betroffene Spieler befinde sich seit dem Bekanntwerden des Testergebnisses in häuslicher Quarantäne. Bei einer Testreihe am vergangenen Dienstag war das Resultat des nun betroffenen Spielers noch negativ ausgefallen, betonte Schalke in einer Mitteilung.

Kontakt mit dem Gesundheitsamt

Schalkes Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Dr. Patrick Ingelfinger steht mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen und anderen zuständigen Behörden in Kontakt, um weitere Maßnahmen zu besprechen und einzuleiten. Der Verein versichert in einer ersten Reaktion: „Schalke 04 wird selbstverständlich alle Anordnungen der Behörden umgehend und vollständig umsetzen.“

Laut Trainer David Wagner steht das Spiel aber nicht auf der Kippe. Der Revierklub selbst habe aus „den Vorkommnissen im Trainingslager den ein oder anderen Schluss gezogen“, sagte Wagner. Schon in Österreich war ein Schalker Profi positiv auf Corona getestet worden. Seitdem halte er „jedes Mal die Luft an, dass alle negativ bleiben“. Der erneute positive Fall beeinträchtige die Vorbereitung auf das - auch für Wagner - nach dem 0:8 zum Auftakt beim FC Bayern wichtige Spiel gegen Bremen. „Natürlich sind Gedankengänge, die du über die Woche entwickelt hast, hinfällig“, sagte der Schalker Trainer.