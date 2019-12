Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

Es ist englische Woche, und deswegen geht es für Werder nach der bitteren 1:6-Pleite gegen die Bayern sofort weiter. Am Montag steht um 15 Uhr schon wieder das Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen Mainz am Dienstag (18.30 Uhr) an.

Vorher sprechen Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann ab 13 Uhr in der Pressekonferenz zum Spiel mit den Journalisten. Alle Informationen dazu gibt es bei uns.