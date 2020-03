Im DFB-Pokal stehen die Viertelfinals an, Werder ist am Mittwoch bei Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr) gefordert. Einen Tag zuvor ist es daher an der Zeit für die obligatorische Pressekonferenz. Ab 10.30 Uhr werden Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann die Fragen der Journalisten beantworten.

Um 13.30 Uhr folgt dann das Abschlusstraining der Bremer, allerdings wird auch dieses Mal hinter verschlossenen Türen geübt. Wenig später folgt dann die Abreise nach Frankfurt, um optimal auf die morgige Partie vorbereitetet zu sein.