Florian Kohfeldt und Frank Baumann sprechen heute auf der Pressekonferenz (nordphoto)

Öffentliche Auftritte sind in dieser Woche selten. Ob es mit der Leistung gegen Paderborn zu tun? Auf der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag gibt es für Medien wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen: Florian Kohfeldt und Frank Baumann sprechen ab 12.30 Uhr über das Spiel beim FC Bayern am Sonnabend.

Um 14.30 Uhr wird trainiert, allerdings findet die Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.