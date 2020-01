Florian Kohfeldt und Frank Baumann bei einer Pressekonferenz. (nordphoto)

Vor dem Düsseldorf-Spiel musste Sportchef Frank Baumann alleine die Pressekonferenz bestreiten, weil Trainer Florian Kohfeldt verletzt war. Nachdem Kohfeldt am Donnerstag erstmals wieder das Training leitete, sitzen an diesem Freitag beide auf dem Podium. Ab 13 Uhr beantworten sie die Fragen der Journalisten. Alle Informationen dazu gibt es bei uns.

Um 15 Uhr steht dann eine weitere Trainingseinheit am Weserstadion an, allerdings hat es doch noch kurzfristig eine Änderung gegeben. Ursprünglich sollten Zuschauer die Gelegenheit haben, den Profis beim Üben auf die Füße zu gucken, am Mittag änderte der Verein seine Planungen jedoch noch einmal. So wird das Training nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.