Florian Kohfeldt und Frank Baumann sprechen auf der Pressekonferenz (13 Uhr) über das Pokalspiel am Sonnabend (20.45) gegen Atlas Delmenhorst. Sicherlich wird es aber auch Fragen zu einer möglichen Verpflichtung von Ömer Toprak an Werders Trainer und Sportchef geben. Trainiert wird am Donnerstag nur einmal - und zwar am Nachmittag um 15 Uhr. Die Einheit ist nicht öffentlich.