Mogeln kann keiner. Die Zeiten, in denen Fußballern ihren Hunden den elektronischen Schrittmesser umgehängt haben, um sich vor längeren Läufen im Park zu drücken, ist vorbei. Mittlerweile werden alle wichtigen Vitalfunktionen über einen Sender erfasst und überwacht, den die Profis umgeschnallt haben, dass sicher gestellt wird, dass alle die ihnen aufgetragenen Übungen auch tatsächlich durchziehen. „Sie haben Uhren mitbekommen, auf denen Läufe eingespeichert sind. Es sind aber nicht nur Läufe, es sind auch Kraft- und Stabilisationsübungen„, erklärte Florian Kohfeldt die Aufgaben für seine Spieler, als er sie vergangene Woche ins Homeoffice schickte. Und: „Die Arbeit wird kontrolliert, so dass wir jeden Tag wissen, was die Spieler gemacht haben.“Hunde dürfen als treue Begleiter natürlich trotzdem mitlaufen.

Alles unter Kontrolle also, aber doch nicht so richtig optimal. Deshalb haben zwei Vereine der Bundesliga ihren Trainingsplan bereits wieder auf Mannschaftstraining umgestellt. Beim VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg wird seit Montag im Verbund geübt, allerdings aufgeteilt in kleinere Gruppen.

Wie ein Treffen im Park

Was angesichts des jüngst von der Bundesregierung ausgesprochenen Kontaktverbots absurd klingt, ist in der Realität nicht davon beeinträchtigt. „Wenn man die Möglichkeiten hat, den direkten Kontakt zu vermeiden, kann man sich versammeln„, sagt Frank Baumann. „Das betrifft theoretisch auch eine Arbeit auf dem Platz. Wenn fünf Spieler ihre Läufe oder Übungen machen, ist es nichts anderes, als würden sich fünf Menschen im Park auf größerer Fläche bewegen.“

Für Bremens Sportchef ist das Wolfsburger und Augsburger Modell vollkommen in Ordnung. „Wenn sie die Voraussetzungen schaffen, genügend Abstand zu halten, ist es aus meiner Sicht mit den Regeln vereinbar. Ich kenne die Voraussetzungen in Wolfsburg nicht, aber sie werden mit Sicherheit kein Risiko eingehen„, sagt Baumann. Ein wenig kennt er sich in Wolfsburg natürlich doch aus, in der Kabine zum Beispiel. Die sei „geräumiger als die eine oder andere Supermarktschlange“. Der Mindestabstand zwischen den Spielern könne so problemlos gewahrt werden, soll das heißen.

Baumann sieht gesellschaftliche Verantwortung

Für Werder ist Training auf den Plätzen am Weserstadion in der aktuellen Lage keine Option. Die Bremer Profis bleiben zunächst bis zum Ende des laufenden Monats in ihren eigenen vier Wänden. „Das eine ist, was möglich wäre, das andere, was sinnvoll ist", sagt Baumann. Es geht nicht nur um den Fußball, es geht in Zeiten der Coronavirus-Pandemie um weitaus mehr. „Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir gerecht werden wollen. Deswegen werden wir versuchen, kein Risiko einzugehen. Bis zum 30. März trainieren die Spieler alleine," erklärt Baumann. Kommende Woche wird die DFL-Versammlung aller 36 Bundesligavereine beschließen, ob die spielfreie Zeit bis weit in den April verlängert wird. „Wie es danach ist, wie wir das dann händeln, muss man dann sehen", sagt Baumann.

An der Infrastruktur würde es in Bremen nicht scheitern, die räumlichen Möglichkeiten hat Werder vergangene Sommerpause durch aufwendige Umbauarbeiten im Weserstadion geschaffen. „Wir hätten in den Kabinen die Möglichkeit, Spieler zu separieren und auf verschiedenen Plätzen zu trainieren." Werder wird damit trotzdem noch warten.