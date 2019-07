Nicht einmal eine Minute dauerte es, da musste Werders junge Garde bereits zum ersten Mal Lehrgeld bezahlen. In der zweiten Partie des Kurzturniers in Zell am Ziller bot Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag fast alle mitgereisten U23-Spieler auf - und die Youngster kassierten gegen den Zweitligisten Karlsruher SC nach wenigen Sekunden das 0:1 durch Marvin Pourié. Von dem frühen Rückschlag erholten sich die Bremer nicht mehr und verloren am Ende mit 0:3. Immerhin hatte Werder zuvor mit einer deutlich namhafteren Aufstellung das erste Spiel gegen den österreichischen Erstligisten WSG Swarovski Tirol mit 1:0 gewonnen.

Gegen Karlsruhe stand mit Stürmer Martin Harnik nur ein richtig etablierter Profi im Team. Ansonsten spielten Luca Plogmann im Tor sowie Felix Beijmo, Julian Rieckmann, Niklas Wiemann und Benjamin Goller in der Viererkette. Das Mittelfeld bildeten Marian Pudic, Simon Straudi, David Philipp und Ilia Gruev. Vorne agierte Josh Sargent neben Harnik.

Die junge Mannschaft wirkte insgesamt verunsichert. Nachdem Pourié beim 1:0 sträflich frei gestanden hatte, bekam der Karlsruher das 2:0 fast geschenkt. Wiemann, Rieckmann, Beijmo und Plogmann waren sich nicht einig und ließen den Ball durchrutschen, Pourié musste nur noch einschieben (8.). In der 17. Minute verhinderte Plogmann Schlimmeres, als er gegen Saliou Sané rettete. Zwei Minuten später war der junge Keeper allerdings machtlos, als Philipp Hofmann frei vor ihm auftauchte und zum 3:0 für den KSC vollendete. Werder offenbarte in der Defensive riesengroße Lücken. Immerhin etwas besser lief es im Spiel nach vorne. Harnik verpasste nach einem schönen Angriff den Anschlusstreffer, als er an Torwart Benjamin Uphoff scheiterte (22.). Im zweiten Durchgang passierte dann nicht mehr viel. Beide Teams waren platt und leisteten sich viele Abspielfehler.

Gute Leistung gegen Tirol

Das erste Spiel des Kurzturniers gegen die WSG Swarovski Tirol hatte für Werder mit einen Schreckmoment begonnen: Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie zog sich kurz nach dem Anpfiff im Luftzweikampf mit Felix Adjei eine Verletzung zu. Er wurde angeschlagen gegen Benjamin Goller ausgewechselt. Kurz darauf traf der österreichische Erstliga-Aufsteiger in Person von Zlatko Dedic das Lattenkreuz. In der Folge war Werder aber wach, kombinierte phasenweise gefällig und gewann am Ende mit 1:0.

Trainer Kohfeldt hatte eine namhafte Startelf aufgeboten. Abwehrchef Niklas Moisander trug die Kapitänsbinde und bildete mit U23-Spieler Christian Groß die Innenverteidigung. Im Tor stand Stefanos Kapino. Ludwig Augustinsson verteidigte links, Gebre Selassie bis zu seiner Verletzung rechts. Das Mittelfeld bildeten Nuri Sahin, Davy Klaassen und Kevin Möhwald. Vorne war Yuya Osako eine Mischung aus Zehner und Neuner. Auf den Flügeln stürmten Milot Rashica und Fin Bartels.

Die erste Gelegenheit für die Bremer vergab Nuri Sahin, der einen Freistoß am Tor der Österreicher vorbeischoss (9.). Auf der Gegenseite rettete Torwart Kapino per Fußabwehr stark gegen Lukas Grgic (20.). Nach 25 Minuten ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Zur zweiten Hälfte kam Zugang Niclas Füllkrug für Bartels in die Partie. Der Ex-Hannoveraner rückte ins Sturmzentrum, Osako orientierte sich fortan auf die rechte Seite.

Spielerisch war Werder überlegen. Nach dem schönsten Spielzug flankte Osako maßgenau auf Rashica. Der Bremer Flügelstürmer scheiterte jedoch aus kurzer Distanz per Kopf am gegnerischen Torwart Ferdinand Oswald (37.). Besser machte es wenig später Osako, der eine Sahin-Ecke per Kopfballaufsetzer zum 1:0 ins Netz beförderte (44.). Die Führung war verdient, weil die Bremer das Spielgeschehen im zweiten Durchgang diktierten. Pluspunkte sammelten Osako, Sahin als Dirigent und der engagierte Zugang Goller. Osako hätte sogar fast noch seinen zweiten Treffer erzielt, doch sein Schuss war zu ungenau und Oswald parierte (46.). Somit blieb es beim 1:0-Erfolg für die Bremer. Der Turniersieg ging aber an den Karlsruher SC, der sich nicht nur gegen Werder, sondern auch gegen Tirol (2:0) durchsetzte.