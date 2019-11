Der Trainingsplatz bleibt vorerst leer. (nordphoto)

Am Tag nach einem Werder-Spiel steht normalerweise eine Einheit für die Reservisten und die Einwechselspieler an, doch die fällt an diesem Sonntag aus. Die Profis sind dennoch im Weserstadion, um sich in den Katakomben individuell behandeln und pflegen zu lassen.

Am Nachmittag findet im VIP-Bereich des Stadions die traditionelle Weihnachtsfeier für die Werder-Fanklubs statt, bei der auch Spieler zu Gast sind. Am Montag hat das Team dann trainingsfrei.