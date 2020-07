Die Corona-Pandemie hat den Alltag von Milos Veljkovic und Maximilian Eggestein verändert - und auch das spielerische Niveau des Teams. (nordphoto)

Der 13. März 2020 bildete eine Zäsur im deutschen Profifußball. Auf einmal ging nichts mehr. Auch wenn es der Ligaverband seinerzeit noch nicht so recht wahrhaben wollte, hatte das Coronavirus den Leistungssport zu einer Vollbremsung gezwungen – und so wurde der 26. Spieltag erst einmal abgesagt. Und Weitere folgten. Aus einer kurzen Unterbrechung wurde eine wochenlange Pause, erst Mitte Mai ging es unter veränderten Rahmenbedingungen weiter. Wirklich gefreut hat sich über die unfreiwillige Auszeit niemand, für Werder allerdings war sie aus heutiger Sicht ein Segen.

„Im Nachhinein denke ich das schon, auch wenn während der Coronapause nicht alles für uns lief“, sagt Frank Baumann. Natürlich denkt Werders Sportchef bei seinen Worten vor allem an das Training, das anders als an anderen Bundesliga-Standorten zunächst nur in Kleingruppen erfolgen konnte. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Pandemie – so makaber das klingt – wohl doch genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Die Bremer hatten gerade 2:2 bei Hertha BSC gespielt, obwohl sie bereits nach sechs Minuten mit 2:0 führten. In der Tabelle dümpelte das Team auf Rang 17 herum, der erste Nichtabstiegsplatz war bereits sechs Zähler entfernt. Kurzum: Die Aussichten auf den Klassenerhalt waren nicht allzu rosig.

Neustart dank Re-Start

Das waren sie bekanntlich auch später nicht. Als es beim Re-Start direkt eine 1:4-Niederlage gegen Leverkusen samt besorgniserregender Leistung gab, erweckte die Mannschaft von Trainer Kohfeldt nicht gerade den Eindruck, als solle es an der Weser noch einen angenehmen Frühsommer geben. Und trotzdem hatte sich durch den Stillstand in der Liga etwas verändert. „Es war definitiv für uns aus verschiedenen Gründen gut, wegen der Probleme, die wir auch hatten, was den Kader betrifft, die Fitness, die Verletzungssituation und den Konkurrenzkampf. Aber auch, was die mentale Seite betrifft“, sagte Baumann. „Nach der Coronapause war es wie ein Neustart, um mental da unten rauszukommen. Wir waren seit dem Herbst in ei­ner Abwärtsspirale drin und haben auf diese Wende immer gehofft und darauf hingearbeitet.“

Wobei es letztlich keine wirkliche Wende war, die es da zu sehen gab. Werder profitierte von schwächelnden Konkurrenten, hatte aber mittlerweile immerhin einen Kader zusammen, der konditionell und gesundheitlich auf einem akzeptablen Level war. Die Folgen der vielen internen Fehler der jüngeren Vergangenheit waren nicht komplett verschwunden, sind sie noch immer nicht, aufgrund des Coronavirus wogen sie plötzlich aber nicht mehr ganz so schwer. Der Einsatz stimmte wieder, eklatante technische Mängel in der Ballbehandlung, die das Team in erschreckender Manier 34 Spieltage und zwei Relegationspartien über begleiteten, wurden mal besser, mal schlechter durch eine engagiertere Zweikampfführung ausgebügelt. Die Mannschaft hatte während des Saisonstopps eine neue Mentalität entwickelt, auch wenn es sportlich gewaltig hakte, wurde doch nie aufgegeben. Immerhin das.

Dunkelblaue Augen

„Wenn du alle drei oder sieben Tage spielst, ist es für den Kopf schwieriger, da rauszukommen, als wenn du noch einmal so ein Break von einigen Wochen hast, das uns im Nachhinein in vielen Bereichen sehr geholfen hat“, sagt Frank Baumann. „Danach war unser Fußball teilweise wieder deutlich besser.“ Dass er trotzdem nicht wirklich schön war, unterstreicht, mit welch dunkelblauen Augen Werder noch einmal davongekommen ist.