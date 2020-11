In Testspielen kam Eduardo dos Santos Haesler schon mehrmals für die Werder-Profis zum Einsatz. (nordphoto)

Erst im vergangenen Jahr hatte Eduardo dos Santos Haesler seinen Vertrag bei Werder verlängert, dem Vernehmen nach bis 2022. Akuter Handlungsbedarf herrschte also nicht, dennoch gab es nun Vertragsgespräche zwischen dem Verein und dem Torwart - mit dem Ergebnis, dass der Kontrakt des 21-Jährigen in einen Lizenzspielervertrag umgewandelt. Der Grund dafür sei, dass sich dos Santos Haesler als dritter Torwart bei den Profis etabliert habe, wird Sportchef Frank Baumann in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Das soll mit dem Profivertrag gewürdigt werden.

2018 wechselte der Keeper aus der U19 des MSV Duisburg nach Bremen. Aktuell ist dos Santos Haesler hinter Jiri Pavlenka und Stefanos Kapino die Nummer drei in der Bundesliga-Mannschaft sowie die Nummer eins im U23-Team. Trainer Florian Kohfeldt erklärte: „Dudu hat sich kontinuierlich verbessert. Er ist ein wissbegieriger Torwart, der gerade auch bei seinen Testspieleinsätzen im Profiteam gut gehalten und eine große Ruhe ausgestrahlt hat.“ Torwart-Trainer Christian Vander betonte: „Gerade im letzten Jahr hat er sehr viele positive Schritte in die richtige Richtung gemacht, die bei uns eine gewisse Fantasie entfachen, dass es mit seiner Entwicklung noch viel weiter gehen kann.“

Eduardo dos Santos Haesler sagte, dass die Umwandlung seines Vertrages eine Bestätigung für ihn und von großer Bedeutung für seine weitere Entwicklung sei. „Ich bin jetzt seit zwei Jahren in Bremen und kann zurückblickend nur sagen, dass ich mich von Beginn an wohl gefühlt habe. Werder ist ein großer Verein, der mir von Beginn an eine hohe Wertschätzung entgegengebracht hat", unterstrich der Torwart, der für die U23 bisher 28 Partien in der Regionalliga Nord absolvierte. Im Kader für ein Bundesliga-Spiel stand er noch nicht.