Es ist eine kleine Überraschung: Diverse Vereine aus Italien sollten Werder-Talent Idrissa Touré bereits auf dem Zettel gehabt haben, noch dazu läuft der Vertrag des Deutsch-Guineers zum Saisonende aus. Mit dem Abstieg der U23 in die Regionalliga Nord schien es nur logisch, dass sich die Wege von Touré und Werder trennen sollten. Nach einem Besuch Tourés auf der Werder-Geschäftsstelle folgte am Freitag nun aber die Verkündung: Touré bleibt im Verein, erhält noch dazu seinen ersten Profi-Vertrag.

"Idrissa hat in der abgelaufenen Saison konstant gute Leistungen in der U23 gezeigt und zählte zu den Leistungsträgern in der Mannschaft", betonte Werder-Sportchef Frank Baumann gegenüber der Vereinswebseite. "Trotz des Abstiegs hat er eine gute Entwicklung genommen, von der wir überzeugt sind, dass sie noch nicht zu Ende ist." Der Profivertrag ist dabei als Fingerzeig zu verstehen, welche Erwartungen Werder in den Nachwuchsmann setzt: "Perspektivisch trauen wir ihm den Sprung in die Bundesliga zu."

Auch Touré zeigte sich glücklich über die Fortsetzung seines Vertrags bei Werder: "Ich freue mich sehr darüber und auf die vor mir liegende Zeit. Für mich ist es auch eine Bestätigung, dass der Wechsel zu Werder die richtige Entscheidung war und ich mich hier noch einmal weiterentwickelt habe."

Interessante Anlagen

In Literatur und Film nennt man so etwas einen „sprechenden Namen“: Wer bei Idrissa Touré an den berühmten ivorischen Mittelfeldmotor Yaya Touré denken muss, ist gar nicht so sehr auf der falschen Spur. Wie sein Namensvetter misst der 20-Jährige stolze 1,88 Meter und ist im zentralen Mittelfeld zuhause, wo er als laufstarker Allrounder zwischen den Strafräumen defensiv wie offensiv für Akzente sorgen kann. Ersatzweise durfte Touré auch schon einmal als rechter Flügelverteidiger oder als Notnagel in der Innenverteidigung ran.

Touré bringt beeindruckende Anlagen mit: Seine Physis und Dynamik sind exzellent. Körperlich könnte sich der Nachwuchsmann vermutlich schon heute in der Bundesliga behaupten. Und auch technisch ist der Deutsch-Guineer durchaus beschlagen, kann einen gepflegten Kombinationsfußball spielen und den Ball im direkten Zweikampf gut abschirmen und weiterleiten. Mit seinem Tempo gelingt es Touré dann und wann sogar, in Eins-gegen-Eins-Duellen am Gegenspieler vorbeizugehen.

Mit diesem Fähigkeitenpaket wird Touré in der U23 gerne als Achter eingesetzt. Touré glänzt besonders dann, wenn er seine Physis für Zweikämpfe nutzen kann – sei es in der Luft oder am Boden, gerne auch, wenn er mit langen Schritten einen konternden Gegenspieler einholt und stellt. Wenn man so möchte, ist er der Sami Khedira zu Ole Käupers Rolle als Drittliga-Version eines Toni Kroos – was wohlgemerkt ein reiner Stilvergleich ist.

Mitten im Reifeprozess

Touré fehlt jedoch noch ein gutes Stück bis in die Bundesliga – vielleicht mehr, als manche Beobachter bei seiner auffälligen Spielweise vermuten. Denn seine Entscheidungsfindung und Konstanz mit Ball am Fuß ist weiterhin verbesserungswürdig: Noch zu oft misslingen die einfachen Pässe, genauso häufig versucht Touré die schwierigen, wo sie nicht angebracht sind. Das Resultat: Der Ball bleibt in der gegnerischen Formation hängen – und Touré muss wieder mit zurückeilen, um den Brand zu löschen.

Viel von dem, was Touré noch lernen muss, ist eine Frage der Konzentration. Der junge Wandervogel, der schon bei RB Leipzig und Schalke 04 spielte und wegen eines Shisha-Unfalls auf einer U19-Länderspielreise im Oktober 2016 seitdem nicht mehr für die Auswahlteams des DFB nominiert wurde, bekommt in Bremen nun weitere Zeit, zu reifen – neben wie auf dem Platz. Dort nimmt er sich bisweilen noch ein paar zu viele Pausen. Sollte ihm das gelingen, kann er auf lange Sicht auch für die Bundesliga eine spannende Option werden. In dieser Saison stand Touré bereits in 35 Drittligaspielen für die U23 auf dem Platz und erzielte zwei Tore.