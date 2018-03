Die Europa-League-Plätze sind relativ weit entfernt, die Abstiegsränge noch weiter. Klar, so wie Werder derzeit unter Trainer Florian Kohfeldt auftritt, ist das Träumen nicht verboten. Am wahrscheinlichsten ist allerdings folgende Variante: Werder sichert sich vorzeitig den Klassenerhalt, kann aber auch in den Kampf um Europa nicht mehr eingreifen. Dann ginge es an den letzten Spieltagen darum, sich im Tabellenmittelfeld möglichst weit vorne zu platzieren. Der oft zitierte Kampf um die goldene Ananas also? Von wegen!

Auf den ersten Blick mag es egal sein, ob Werder die Saison nun auf dem achten oder 15. Platz beendet. Auf den zweiten Blick jedoch geht es dabei um richtig viel Geld. Werder könnte nämlich in der Fernsehgeld-Wertung noch einen Sprung nach oben machen. „Es sind sich alle im Verein der Wertigkeit der TV-Tabelle bewusst“, betont Werder-Boss Klaus Filbry gegenüber MEIN WERDER.

Selbst im Falle des geschafften Klassenerhalts gilt also: Weitermachen. „Es geht um Millionen. Die Mannschaften im Tabellenmittelfeld der Bundesliga liegen sehr dicht beieinander. Da könnten einige noch einen großen Sprung in der Fernsehwertung machen“, verdeutlicht Gunnar Heckmann. Der Bankkaufmann aus der Nähe von Karlsruhe betreibt in seiner Freizeit die Internetseite fernsehgelder.de. Dort ist zu sehen, welcher Klub nach aktuellem Stand wie viel Geld aus dem TV-Topf bekommen würde.

Der Schlüssel zur Verteilung der Fernsehgelder in Höhe von insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro pro Spielzeit beruht auf vier Säulen. In den zwei wichtigsten Wertungen „Bestand“ und „Wettbewerb“ kann Werder noch nach oben klettern und ordentlich Geld machen. Zu vernachlässigen sind dagegen die Säulen „Sportliche Nachhaltigkeit“ (20-Jahres-Wertung) und „Nachwuchs“ (Spielpraxis für in Deutschland ausgebildete U 23-Akteure), denn über diese Ranglisten werden zusammen nur sieben Prozent der Gesamteinnahmen vergeben.

Die Wertung „Bestand“

In der Wertung „Bestand“ zählen die Platzierungen der vergangenen fünf Spielzeiten im Verhältnis 5:4:3:2:1. Der Großteil des Fernsehgeldes, nämlich 70 Prozent, wird nach diesem Schlüssel verteilt. Werder liegt laut fernsehgelder.de momentan auf dem zehnten Platz, was Einnahmen in Höhe von 33,566 Millionen Euro bedeuten würde. Vor den Bremern stehen in der Rangliste „Bestand“ Augsburg, Frankfurt und Hertha. All diese drei Teams könnte Werder in der Fernsehwertung noch einholen, dann würden 37,044 Millionen Euro in die Kasse fließen. Rund 3,5 Millionen Euro mehr also als nach aktuellem Stand. Klingt verlockend. Damit das klappt, müsste Werder jedoch Tabellenachter werden.

Außerdem könnten natürlich auch Augsburg, Hertha und theoretisch sogar Frankfurt in der Tabelle noch nach oben klettern. Deshalb bleibt es eine Rechnung mit vielen Unbekannten. „Einem muss klar sein, was möglich ist, aber auch was man verlieren kann“, sagt Experte Heckmann. Werder muss in der TV-Wertung also ebenfalls nach hinten blicken. Wolfsburg, Leipzig und Mainz könnten noch vorbeiziehen.

Die Wertung „Wettbewerb“

Auch in der Wertung „Wettbewerb“ zählt eine Fünf-Jahres-Wertung im Verhältnis 5:4:3:2:1. Der Unterschied zur Säule „Bestand“ ist, dass die 1. und 2. Bundesliga nicht getrennt gewertet werden und dass die ersten sechs Klubs die identische Summe erhalten. Diese Rangliste mit 36 Teams entscheidet über die Verteilung von 23 Prozent der TV-Gelder. Werder ist in der Kategorie „Wettbewerb“ derzeit ebenfalls Zehnter hinter Augsburg, Frankfurt und Hertha. 12,172 Millionen Euro würden die Bremer derzeit bekommen. Der achte Tabellenplatz würde die Bremer nach aktuellem Stand auch in dieser Wertung an die siebte Stelle katapultieren. Dann wären Einnahmen in Höhe von 15,152 Millionen Euro sicher, etwa drei Millionen Euro mehr als jetzt.

„Sie beeinflusst die Planung“

Gunnar Heckmann befasst sich schon lange mit dem Thema Fernsehgelder, seit rund zehn Jahren gibt es seine Seite. „Das ganze Thema wird gerne unter dem Deckel gehalten. Es gibt keine offizielle Übersicht. Ich wollte aber gerne durch das Thema durchsteigen und habe irgendwann angefangen zu recherchieren“, erzählt der 52-Jährige. Er weiß aus Erfahrung, dass das Interesse an seiner Internetseite zum Ende einer Saison stets zunimmt. Dann wollen alle wissen, was noch möglich ist in der TV-Tabelle. Sogar ein Funktionär eines Profiklubs habe ihn schon einmal kontaktiert, um einen Überblick zu erhalten, sagt Heckmann.

Auch bei Werder sind den Verantwortlichen die Chancen durchaus bewusst. „Die Höhe der Summe hat Auswirkungen, sie verbessert unsere Situation. Sie beeinflusst die Planung der neuen Saison“, sagte Sportchef Frank Baumann zu MEIN WERDER. Sollte Werder tatsächlich noch Tabellenachter werden, würden die Bremer zwar die Europa League knapp verpassen. Sie könnten aber bis zu 6,5 Millionen Euro mehr aus dem TV-Topf erhalten als nach aktuellem Stand. Das wäre ein Transfer der Größenordnung Milot Rashica, allerdings würde das zusätzliche Fernsehgeld wohl nicht komplett in neue Spieler oder Vertragsverlängerungen, sondern auch in die Infrastruktur fließen. Darüber hinaus könnte sich eine gute Platzierung auch noch in den kommenden Jahren rentieren. „Die Punkte, die eine Mannschaft jetzt in der TV-Wertung sammelt, gehen schließlich noch fünf Jahre lang in die Rangliste ein“, verdeutlicht Heckmann.





Festzuhalten bleibt also: Finanziell lohnt es sich, bis zum Saisonende viele Punkte zu sammeln, selbst wenn es sportlich um nicht mehr viel geht. Eine Niederlage am letzten Spieltag könnte somit teuer werden. So war es am Ende der Saison 2016/2017, als Werder in Dortmund unterlag. Dadurch verpassten die Bremer nicht nur die Europa League, sie fielen auch in der Fernsehwertung auf Platz zwölf zurück. „Die Niederlage hat wehgetan. Insgesamt sind uns da 20 bis 22 Millionen Euro entgangen, wenn man die Einnahmen aus der Europa-League-Gruppenphase, das TV-Geld und die Platzierung in der Fernseh-Zehnjahreswertung zusammenrechnet“, sagte Werder-Boss Klaus Filbry einmal im Interview mit MEIN WERDER. Für die Bremer bleibt zu hoffen, dass sich solch ein Szenario in diesem Jahr nicht wiederholt.