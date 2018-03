Während des Nordderbys gegen den HSV brannte Feuerwerk im Gästeblock. (nordphoto)

Es waren Bilder, die es im Weserstadion selten zu sehen gab: Aus dem Fan-Block des HSV wurden während des Nordderbys immer wieder Pyros, Knaller und Raketen abgefeuert. Hubertus Hess-Grunewald, Geschäftsführer und Werders Präsident, hat mit den Behörden die Vorfälle analysiert und erklärt gegenüber MEIN WERDER, welche Konsequenzen die Vorfälle haben.

Wird es aufgrund der Vorfälle im Nordderby veränderte Sicherheitsmaßnahmen geben?

Es gab im Anschluss an das Spiel vielerlei Gespräche, auch mit dem Innensenator und der Polizeiführung. Hubertus Hess-Grunewald: "Dabei wurden kurz- und mittelfristige Maßnahmen beschlossen." Kurzfristig wird es einen Überwurfschutz an der Außenumzäunung des Stadions im Bereich der Westtribüne geben. Und im Gästebereich wird es zusätzliche Einlasskontrollen geben. Insgesamt soll noch intensiver kontrolliert werden.

Mittelfristig geht es darum, die Zaunanlange zu sichern, um das Durchstecken von Gegenständen zu verhindern. "Das bedarf baulicher Veränderungen, die sich nicht innerhalb von ein paar Wochen umsetzen lassen", sagt Hess-Grunewald. Darüberhinaus sollen vor den Spielen die leeren Gäste-Blöcke verstärkt kontrolliert werden, um zu prüfen, ob etwas versteckt wurde. Das wurde bereits in der Vergangenheit getan, soll künftig aber intensiver und eventuell mit Spürhunden passieren. Hunde brauchen allerdings alle 15 bis 20 Minuten eine Pause. Sie sind eine Hilfe, keine Allzweckwaffe.

Wie sehen die Kontrollen im Stadion aus?

Zunächst: Sie sind freiwillig, da von privaten Sicherheitsdiensten durchgeführt. Kein Zuschauer darf gezwungen werden, sich kontrollieren zu lassen. Tut er das nicht, kann ihm jedoch der Einlass verwehrt werden. Kontrolliert wird im ganzen Stadion.

Jeder Zuschauer wird abgetastet. Es können aber nicht alle Bereiche des Körpers genau kontrolliert werden, problematisch ist es im Genitalbereich - das findet niemand angenehm. Entsprechend häufig gibt es Beschwerden. Es gibt mitunter kuriose Versuche, die Kontrolleure zu überlisten. Hess-Grunewald: "Wir hatten einen Fall, da hat ein Fan Pyro in einem Fischbrötchen eingeschmuggelt." Die verbotene Substanz war unter dem Matjes verborgen. Beim Einlass hatte er das Brötchen in der Hand und biss genüsslich ab. "Nur weil er stolperte und das Brötchen auf den Boden fiel, flog alles auf", sagt Hess-Grunewald.

Gibt es Beschwerden von Zuschauern, die sich durch Pyros bedroht fühlen?

Rund 25 Mails sind nach dem Nordderby bei Werder eingegangen, dazu einige Briefe. Keine signifikant höhere Anzahl als nach anderen Spielen. "Ich habe mit vielen persönlich gesprochen und mich nach ihrem Befinden erkundigt", sagt Hess-Grunewald. Ein Zuschauer erlitt ein Knall-Trauma, mit ihm gab es mehrere Telefonate. "Wir kümmern uns und nehmen Anteil. Wir haben eine hohe Verantwortung für die Sicherheit der Leute. Dass sie hier gesund rein und wieder raus kommen.“

Der unmittelbare Kontakt mit Pyros kann weitreichende Folgen haben. Mit der Konsequenz, dass Zuschauer wegbleiben. Hess-Grunewald: "Das Stadionerlebnis soll nicht belastet werden. Die Menschen im Stadion wollen ein Spiel schauen und sollen dabei keine Angst um ihre Sicherheit haben. Dann kann man nichts genießen."

Welche Möglichkeiten haben Zuschauer, die durch Pyros oder Böller in Mitleidenschaft gezogen werden?

Um klagen zu können, muss der Werfer des Böllers identifiziert werden. Dafür werden bei jedem Vorfall die hochauflösenden Videoaufzeichnungen der Polizei intensiv ausgewertet. Werder unterstützt diese täterorientierte Aufklärungsarbeit. Werder selbst kann nur zur Haftung herangezogen werden, falls der Klub nachweislich Pflichten nicht erfüllt, beispielsweise bei der Einlasskontrolle. Diese Kontrollen sind zuletzt vom DFB beobachtet und nicht beanstandet worden. Werder wurde für seine Stadionsicherheit erst vor wenigen Wochen zertifiziert.

Ist es für Menschen, die Pyros ins Stadion schmuggeln, eine Form des Wettbewerbs?

Das ist möglich. Fest steht, dass für Teile der aktiven Fanszene Pyros zum Stadionerlebnis gehören. Und das es einen Reiz des Verbotenen gibt, ist allgemein bekannt. "Die Intensität, wie es gegen den HSV zu sehen war, gab es aber seit Jahren nicht", sagt Hess-Grunewald.

Gibt es totale Sicherheit im Stadion?

Nein! "Das ehrlich einzugestehen gehört zur Diskussion dazu. 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht und wird es nicht geben", sagt Hess-Grunewald. Das Einschmuggeln von Pyros kann in letzter Konsequenz nicht komplett verhindert werden, dafür sind die Gegenstände viel zu klein. "Es sei denn, es gibt vor dem Stadion Zelte, in denen sich alle Stadionbesucher ausziehen und komplett durchleuchten und abtasten lassen", sagt Hess-Grunewald. Und fügt an: "Das werden vermutlich nicht alle angemessen finden." Ein ernstgemeinter Vorschlag ist das natürlich nicht.

Warum stehen die Auswärtsfans im Oberrang der Westkurve, statt wie in anderen Stadien meist üblich im Unterrang?

Beim Umbau 2010 gab es die Diskussion, wo die Gästefans untergebracht werden. Gegen den Unterrang sprach die Nähe zum Platz, also die Sorge vor einem Platzsturm. Der Oberrang war durch Zaunanlagen leichter und besser zu sichern. Um die Fans im Unterrang zu schützen, wurden Auffangnetze und Schutzrinnen installiert. Beim Nordderby gegen den HSV wurde mit einem Pyro das Auffangnetz durchschweißt - ein bisher einmaliger Vorgang.

Es gibt Überlegungen, den Schutz des Unterranges besser zu gestalten. "Die Idee ist, Gästefans im Ober- wie Unterrang unterzubringen. Oben Stehplätze, unten Sitzplätze. So könnten sich die Fan-Gruppen untereinander regulieren", sagt Hess-Grunewald. Geprüft wird, welche baulichen Maßnahmen dafür nötig sind.

Wäre es sinnvoll, die Fankurven zu tauschen, um so die Sicherheit der Zuschauer zu erhöhen?

Der Vorschlag kommt von Lüder Fasche, Mitglied des Landesvorstandes der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Er ist Teil des Dialogs „Werder meets GdP“, die den Dialog zwischen Klub und Polizei pflegt. Bei genauer Betrachtung spricht sehr viel gegen den Plan. Die Ostkurve ist die Heimkurve der Fans, sie würden einen Umzug ziemlich sicher boykottieren. „Das wäre, als würde man ihnen das Herz rausreißen“, sagt Hess-Grunewald. Ostkurvensaal und Fan-Projekt müssten umziehen, was einen großen Umbau der Westtribüne zur Folge hätte. Auch die Ostkurve müsste baulich verändert werden. Insgesamt eine sehr große und teure Maßnahme.

Diskutiert wird dagegen, ob die Werder-Fans vom Unter- in den Oberrang der Ostkurve ziehen. Oder die komplette Kurve auf Stehplätze umzurüsten. So könnten vermehrt günstige Tickets angeboten werden.

Wer zahlt die Strafe bei Pyro-Vergehen im Stadion?

Sowohl der HSV als auch Werder sind durch den DFB zur Stellungnahme aufgefordert worden. Der HSV wird mit ziemlicher Sicherheit eine Strafe zahlen müssen. Bei Werder hängt es davon ab, inwieweit Pflichten erfüllt bzw. verletzt wurden. Da Beobachter des DFB die Kontrollen begleitet und nicht beanstandet haben, ist eine Strafe für Werder unwahrscheinlich. „Ich hoffe, dass mit der Stellungnahme der Vorgang für uns hinsichtlich des DFB erledigt ist“, sagt Hess-Grunewald.