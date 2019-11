Ein enttäuschter Werder-Trainer: Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Florian Kohfeldt

zum Spiel: „Mit der Leistung bin ich nicht zufrieden. Die letzte Überzeugung in der Offensive hat gefehlt. Wir müssen mit mehr Power spielen! Das Risiko und der Mut kamen erst nach dem 0:2.“

zum Abstiegskampf: „Qualität schützt nicht vor Abstiegskampf. Ich glaube an die Qualität dieser Mannschaft, aber wir müssen punkten. Es ist immer einfach, wenn man gut spielt. Aber genau jetzt ist es wichtig, zusammenzustehen. Ich kenne meine Jungs. Die werden zusammenhalten.“

Frank Baumann

„Wir wissen, dass es aktuell eine schwierige Situation ist, aber wir werden da wieder herauskommen.“

Sebastian Langkamp

zur Tabellensituation: „Wir sind unten drin, das ist die Tatsache. Wir sind da angekommen und lassen uns nicht blenden von unserer spielerischen Klasse. Es wird immer schwieriger, die auf den Platz zu bringen, je schlechter es läuft. Wir müssen weitermachen, hilft ja nichts.“

zum vermeintlichen Foul vor dem 0:2: „Ich muss es vorher besser lösen. Aber meiner Meinung nach trifft er mich, der Kontakt ist da. Vorher war der Schiedsrichter auch pingelig, dann muss er das auch pfeifen.“

Davy Klaassen

zum Spiel: „Ich glaube nicht, dass Schalke der verdiente Sieger ist, spielerisch fand ich das nicht."

zum Thema Abstiegskampf: „Ich verstehe, dass die Frage kommt, aber damit beschäftigen wir uns nicht. Ich finde, wir sind zu stark für den Abstiegskampf.“

Maximilian Eggestein

„Das Ergebnis ist frustrierend! Das Spiel war stark taktisch geprägt, wir haben uns defensiv nicht gut angestellt und offensiv unsere Chancen nicht genutzt. Schalke war nicht viel besser, aber viel cleverer.“

Ludwig Augustinsson

„Wir spielen zu Hause und kassieren zwei Gegentore. Das ist dann einfach nicht gut genug. Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht geschafft Druck auszuüben. Wir müssen vor Weihnachten noch Spiele gewinnen. Es war nicht unser bestes Spiel, aber ich glaube weiter an die Mannschaft und an unseren Fußball.“

Schalke-Trainer David Wagner

„In der ersten Halbzeit war es ein Spiel mit sehr wenigen Strafraumszenen. Wir haben zwar den Ball dominiert, aber ohne Durchschlagskraft und Zielstrebigkeit, was gegen ein gut organisiertes Bremen auch schwierig war. In der zweiten Halbzeit hat das Spiel an Intensität zugenommen. Ich war total zufrieden, wie die Jungs gefightet haben. Wir schießen dann ein super zweites Tor, bei dem Benito Raman nachsetzt und dann ruhig bleibt vor dem Tor. Leider haben wir die Konterchancen, die wir hatten, schlecht ausgespielt. Am Ende haben wir es aber sehr reif heruntergespielt. Deshalb kann man schon davon sprechen, dass es kein unverdienter Sieg war.“