Philipp Bargfrede arbeitet aktuell an seinem Comeback. (nordphoto)

Werder befindet sich aktuell zum Kurztrainingslager in Leipzig, doch gänzlich verlassen ist der Trainingsplatz in Bremen nicht. Am Freitag trainierten dort Kevin Möhwald, Philipp Bargfrede, Ludwig Augustinsson, Michael Lang und Sebastian Langkamp individuell. Das Quintett absolvierte laut Werder eine intensive Einheit im athletischen Bereich.

Möhwald befindet sich nach einem Knieschaden in der Reha und braucht noch Zeit bis zum Comeback. Lang dagegen hat nach seiner Muskelverletzung schon wieder mit dem Team trainiert, war aber offensichtlich noch nicht fit genug, um mit nach Leipzig zu reisen. Langkamp hatte zuletzt mit einer Kniereizung zu tun, während Bargfrede wegen einer Wadenverletzung in diesem Jahr noch nicht spielen konnte. Augustinsson soll nach seiner Oberschenkelverletzung möglichst bald auf den Platz zurückkehren. Sein Comeback im Mannschaftstraining ist für kommende Woche angekündigt.