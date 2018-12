Das Mein-Werder-Team stellt zu jedem Heimspiel in der Bundesligasaison 2018/2019 zwei Karten zur Verfügung (dieses Mal für das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 16. September), die ihr durch euer Wissen über den SV Werder Bremen gewinnen könnt. Dieses Mal wird als Lösung ein Zitat gesucht. Findet heraus, welches Bild nicht in die Reihe passt, und schickt uns spätestens am fünften Tag des Gewinnspiels die gesuchte Lösung.

Teil 5/5

Wie funktioniert das Gewinnspiel?

Die Mein-Werder-Redaktion veröffentlicht im Vorfeld des kommenden Heimspiels jeden Nachmittag jeweils ein Quiz. Findest du das Bild, das nicht in die Reihe passt, erhältst du Wörter aus dem Lösungszitat. Dieses Mal dauert das Gewinnspiel von Montag bis Freitag. Wenn du uns das korrekte Zitat einer Werder-Legende schickst, landest du in der Verlosung um die Karten.

Was mache ich mit dem Zitat?

Schicke das Zitat einfach per Mail an feedback@meinwerder.de. Wichtig ist, dass du die Mail mit dem Betreff Mein-Werder-Quiz abschickst und darin neben dem Zitat dein vollständiger Name plus deine Postanschrift zu finden sind. Ohne Namen und Adresse könnten wir die Karten sonst nicht an dich versenden.

Bis wann muss ich die Lösung einsenden?

Die Mail mit dem Zitat muss bis 24 Uhr am Tag des fünften Quiz bei uns eingegangen sein. Unter allen eingegangenen richtigen Lösungen losen wir den Gewinner oder die Gewinnerin der beiden Karten aus.

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Wenn du die Karten gewonnen hast, melden wir uns zum Start der Heimspielwoche per Mail bei dir. Anschließend gehen die Karten auf dem Postweg an dich raus – oder du holst sie persönlich bei uns in der Redaktion ab.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der WESER-KURIER digital GmbH und der BTAG. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, z.B. Kontaktdaten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Eine Nutzung oder Weitergabe deiner Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Ermittlung des Gewinners werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht.

Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.