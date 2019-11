Milot Rashica ist für Werder unverzichtbar. (nordphoto)

Ohne seine Tore wäre Werder in der Tabelle wohl schon nach unten abgerutscht, Milot Rashica ist eine Art Lebensversicherung der Bremer. Vier Treffer und zwei Vorlagen verbuchte der 23-Jährige in der laufenden Bundesliga-Saison, dabei kam er wegen seiner Muskelverletzung erst sechsmal zum Einsatz. Zuletzt war Rashica noch nicht fit genug für 90 Minuten, doch das ändert sich am Sonntag gegen Mönchengladbach. „Da muss ich zum ersten Mal nicht im Hinterkopf haben, dass ich ihn irgendwann auswechseln muss. Er sollte nahe an 100 Prozent sein“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Kein Offensivspieler ist bei Werder aktuell wichtiger als der Kosovare, der im Januar 2018 von Vitesse Arnheim aus den Niederlanden kam. Seitdem habe Rashica eine ­beachtliche Entwicklung genommen, ­betonte Kohfeldt. „Er kam als dribbelstarker Flügelspieler und ist das auch geblieben. Dazu hat er sich zum Kombinationsspieler entwickelt. Im Defensivverhalten hat er einen großen Sprung gemacht, hat aber noch Luft nach oben. Und es ist ihm vor allem völlig egal, ob er selbst das Tor macht oder sein Nebenmann. Dadurch ist er schwer auszurechnen."