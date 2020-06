Milot Rashica verschoss in Paderborn einen Elfmeter. (nordphoto/gumzmedia)

Erst Davy Klaassen, dann Milot Rashica - wer ist der Nächste? Nach dem Abgang von Max Kruse ist Werder immer noch auf der Suche nach einem sicheren Elfmeterschützen. Klaassen verschoss in dieser Saison zwei von drei Strafstößen. Daraufhin übernahm Rashica die Rolle des Schützen. Nach zwei verwandelten Elfmetern in dieser Spielzeit scheiterte der Flügelstürmer beim jüngsten 5:1-Sieg in Paderborn am gegnerischen Torwart Leopold Zingerle. Trainer Florian Kohfeldt will mit Rashica noch einmal über das Thema Elfmeter sprechen, kündigte aber bereits an: „Ich gehe davon aus, dass er unser Elfmeterschütze bleibt, wenn er sich sicher fühlt. Der Elfmeter in Paderborn wurde ja nicht leichtfertig verschossen.“

Für den Fall, dass Rashica nicht auf dem Platz stehe, gebe es festgelegte Alternativschützen. Diese wolle er aber nicht verraten, um den gegnerischen Torhütern die Vorbereitung auf einen möglichen Elfmeter nicht zu erleichtern, sagte Kohfeldt. Neben Rashica und Klaassen gehören bei Werder auch Ludwig Augustinsson und Leonardo Bittencourt zum Kreis der potenziellen Elfmeterschützen. Niclas Füllkrug und natürlich Claudio Pizarro, die beide länger verletzt waren, gelten ebenfalls als sicher vom Punkt.