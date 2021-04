Milot Rashica auf den Weg zum Elfmeterpunkt: Der Werder-Stürmer verwandelte den Strafstoß gegen Leipzig zum zwischenzeitlichen 1:3. (Kokenge/nordphoto)

Die Ansage war kaum zu überhören, so laut dröhnte sie am Sonnabendnachmittag durchs leere Weserstadion. „Rocket! You!“, schrie Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt, kurz nachdem seine Mannschaft im Heimspiel gegen RB Leipzig einen Handelfmeter zugesprochen bekommen hatte. Kohfeldt hatte die Situation in der 59. Minute umgehend als Chance begriffen – einerseits, klar, für den möglichen Start einer Aufholjagd nach 0:3-Rückstand, andererseits aber auch, um einem seiner Spieler endlich „einen kleinen Kick“ zu geben, wie er hinterher verriet. „Rocket“, so nennen sie bei Werder bekanntlich Milot Rashica, der in der laufenden Saison bis dato noch torlos geblieben war und nun von seinem Chef zum Elfmeterpunkt beordert wurde. Letztlich mit Erfolg: Der 24-Jährige verwandelte überlegt zum 1:3.

Aus der Sache mit der Aufholjagd wurde zwar trotzdem nichts – Leipzig legte praktisch im Gegenzug das 4:1 nach –, aber immerhin verspricht sich Kohfeldt für die kommenden Spiele nun einen gewissen Rashica-Effekt. „Ja, ganz klar“, antwortete die Coach auf die Frage, ob er dem Angreifer mit dem Elfmeter ein Erfolgserlebnis bescheren wollte. „Wir haben normalerweise drei gleichberechtigte Schützen“, erklärte Kohfeldt, „neben Milot sind das noch Niclas Füllkrug und Davie Selke, und ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass es für Rocket am wichtigsten ist, ihn zu machen.“ In zuvor 17 Bundesliga- und zwei Pokal-Einsätzen war der Kosovare in dieser Saison ohne Treffer geblieben, seiner einstigen Topform lief er dabei meilenweit hinterher. Das Tor gegen Leipzig soll nun ein wichtiger Schritt in Richtung Besserung sein.

„Wir brauchen ihn einfach, denn es ist wichtig für uns, dass er seine Abschlussstärke wieder zeigt und Tore macht“, betonte Kohfeldt, der Rashica in Sachen alltägliche Arbeit aber gar keinen Vorwurf machen will: „Er ist sehr fleißig, arbeitet mit nach hinten“, zählte der Trainer auf. Nur diese eine Sache, die Kernaufgabe eines Stürmers, die hat bisher gefehlt. Und auch wenn es bloß ein Elfmeter war – seit dem Leipzig-Spiel ist nun immerhin diese verflixte Null in Rashicas Torstatistik weg. Geht es nach Kohfeldt, soll auch die Eins schon bald durch andere Zahlen ersetzt werden. „Ich würde sagen, einen Versuch war es wert“, sagte der Coach über seine Entscheidung aus der 59. Minute, dröhnend laut „Rocket! You!“ durchs Stadion zu brüllen.