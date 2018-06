Hätte Philipp Bargfredes Magen nicht rebelliert, dann wäre Milot Rashica wohl immer noch ein großes Fragezeichen. Werders Winter-Zugang sollte im Heimspiel gegen Köln eigentlich auf der Bank sitzen, doch dann musste Bargfrede kurzfristig passen, und Trainer Florian Kohfeldt stellte stattdessen Rashica in die Startelf. Bei seinen zwei Einsätzen zuvor hatte der 21-jährige Flügelstürmer noch Anpassungsprobleme offenbart, doch an diesem Montagabend Mitte März zeigte Rashica, warum Werder die stolze Summe von rund sieben Millionen Euro an Vitesse Arnheim bezahlt hatte, um ihn zu bekommen.

Rashica rannte. Rashica dribbelte. Und Rashica wirbelte die Kölner Abwehr in mehreren Szenen ganz schön durcheinander, vergab in der ersten Halbzeit allerdings auch eine Riesenchance. Nach der Pause machte er es dann besser: Wie er den Ball nur leicht touchierte und so an Kölns Torwart Timo Horn vorbei zum zwischenzeitlichen 2:1 ins Netz lenkte, war bemerkenswert lässig.

Viele Werder-Fans waren sich nach dem 3:1-Sieg der Bremer einig: Dieser Rashica, das kann einer werden. Davon ist auch Kohfeldt überzeugt, doch der Coach weiß, dass er sehr behutsam mit ihm umgehen muss. Also setzte er Rashica nach der Glanzleistung gegen Köln erst einmal für zwei Spiele auf die Bank. "Ich glaube, dass Milot unter einem sehr hohen Erwartungsdruck gestanden hätte. Ich wollte Milot nicht dem Druck aussetzen, dass von ihm irgendwelche Wunderdinge erwartet werden", erklärte Kohfeldt seine Entscheidung.

Bis zum Saisonende kam Rashica dann noch sechs Mal zum Einsatz, allerdings nie über die volle Distanz. Der kosovarische Nationalspieler deutete sein großes Potenzial einige weitere Male an, so stark wie gegen Köln spielte er allerdings nicht mehr. Sportchef Frank Baumann bezeichnet Rashica aber ohnehin gerne als „Einkauf für die Zukunft“. Werder schlug zwar im Winter zu, weil kurzfristig ein Ersatz für den Langzeitverletzten Fin Bartels benötigt wurde, doch Kohfeldt und Baumann sehen in dem Talent vor allem ein Versprechen für die kommenden Jahre.

Schon in der neuen Saison könnte Rashica eine deutlich größere Rolle bei Werder spielen als in seinem ersten Halbjahr. Der Flügelstürmer blickt jedenfalls optimistisch nach vorne: „Ich werde die komplette Vorbereitung mit der Mannschaft absolvieren, kann in Testspielen zum Einsatz kommen, und dann muss ich fit sein und mich zeigen. Denn natürlich möchte ich jedes Mal spielen.“

Rashicas Saison in Zahlen

385

Wie die anderen Winter-Zugänge Marco Friedl und Sebastian Langkamp benötigte auch Milot Rashica keine besonders lange Eingewöhnungszeit bei Werder. Gleich beim Auswärtsspiel auf Schalke Anfang Februar gab Rashica sein Debüt und wechselte sich danach in schöner Reihenfolge ab: Bei seinen neun Liga-Einsätzen wurde er entweder aus- oder eingewechselt, keine Partie spielte Rashica über die kompletten 90 Minuten. Das machte dann in der Summe immerhin 385 Minuten Einsatzzeit in seiner ersten Halbserie in der Bundesliga.

3,5

Ziemlich frech und unbekümmert spielte Rashica auf, wagte sich oft ins Dribbling und traute sich auch den Torabschluss zu. 17 Torschüsse gab der Kosovare ab, elf davon von außerhalb des Strafraums. Umgerechnet machte das rund 3,5 Torschüsse pro 90 Minuten – mit großem Abstand die meisten aller Bremer Spieler. Selbst die Scharfschützen Max Kruse, Thoma Delaney, Ishak Belfodil und Florian Kainz konnten da nicht mithalten. Sein erstes und bislang auch einziges Bundesligator erzielte Rashica von innerhalb des Strafraums beim 3:1-Heimsieg gegen Köln. Angesichts seiner Abschlussfreude ist in der kommenden Saison noch mehr Torgefahr zu erwarten.

17

Auch beim Flanken war Rashica fleißig. Er versuchte es häufig mit einem Zuspiel von der Seite ins Zentrum und flankte insgesamt 17 Mal. Auch diese Zahl wird erst in Relation zu seiner Spielzeit interessant, weil der 21-Jährige auf vier Flanken pro 90 Minuten kam. Das ist mehr als bei jedem anderen Bremer Spieler. Kainz und Ludwig Augustinsson folgten in dieser Statistik mit rund drei Flanken pro 90 Minuten auf den Plätzen zwei und drei.

35,0

Dass Rashica noch einiges lernen und sich in der Bundesliga behaupten muss, zeigten seine Zweikampfwerte. Geschwindigkeit, Körperlichkeit und Zweikampfhärte sind in der Bundesliga ganz anders als in der niederländischen Eredivisie. Das musste auch Rashica erfahren. Er kommt auf ein paar Werte, die noch großes Steigerungspotenzial haben. In der Luft war der nur 1,78 Meter große Offensivspieler etwa überhaupt kein Faktor und gewann von zwölf Duellen lediglich zwei. 108 Zweikämpfe führte Rashica und gewann dabei nur 37 Prozent der Duelle. Das machte dann in der Gesamtheit exakt 35 Prozent gewonnener Zweikämpfe am Boden und in der Luft.

Milot Rashica über…

… seine Ziele: „Natürlich will ich irgendwann mit Werder etwas gewinnen und im Europapokal spielen.“

… die hohe Ablösesumme: „Ich will dem Verein und den Fans zeigen, dass ich das Geld wert bin, das für mich gezahlt wurde.“

Trainer Florian Kohfeldt über…

… die Klasse Rashicas: „Er ist mit seinen Qualitäten im Eins-gegen-eins ein ständiger Brandherd.“