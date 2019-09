Fast schon etwas schüchtern stand Milot Rashica spät nach dem Spiel in den Katakomben des riesigen Dortmunder Stadions. Ob er diesmal vielleicht auch was sagen solle, fragte er rüber zu den Journalisten, die Werders Mannschaft aus Bremen begleitet hatten. Sonst spricht er ja eher wenig. Aber natürlich war er jetzt ein gefragter Mann, nach seinem Tor zur frühen 1:0-Führung und überhaupt nach diesem starken Comeback, nachdem ihn eine schwere Adduktorenverletzung seit dem 1. Spieltag zum Zuschauen gezwungen hatte.

„Es ist immer schwer, wenn du länger ausgefallen bist. Dann brauchst du eigentlich ein bis zwei Spiele, um wieder richtig reinzukommen“, sagte Rashica nun, „ich war sehr froh über dieses Tor, das war ein ganz spezieller Moment für mich nach den vergangenen Wochen. Ich hätte gerne gewonnen, das wäre am Ende sogar möglich gewesen, aber auch Dortmund hatte noch gute Chancen, deshalb ist das 2:2 in Ordnung. Aber über mein erstes Saisontor freue ich mich natürlich.“ Die wichtigste Nachricht versteckte er eher in einem Nebensatz: „Ich fühle mich gut, alles ist okay mit dem Bein. Ich bin schon fokussiert auf unser nächstes Spiel in Frankfurt.“

„Gepumpt wie ein Maikäfer“

Dass da einer nach wochenlanger Verletzungspause enorme Lust auf großen Fußball hat, merkten die Dortmunder von der ersten Minute an. Der schnelle Rashica war mit seinen Tempoläufen kaum zu kontrollieren, nicht nur bei seinem frühen Tor. „Wir haben immer betont, welche Bedeutung er für uns hat“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann nach dem starken Comeback, „Milot hat das speziell in der Rückrunde unter Beweis gestellt. Und wenn man dann bedenkt, dass er in Dortmund so aufgespielt hat, obwohl er noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann zeigt das, was für ein wichtiger Spieler er für uns ist.“

Nach einer halben Stunde habe Rashica „gepumpt wie ein Maikäfer“, erkannte Florian Kohfeldt, er habe sich aber dennoch immer weiter reingehauen und bis Mitte der zweiten Halbzeit durchgehalten. „Auch wenn er noch nicht richtig fit ist, bringt er etwas in unser Spiel ein, das wir sonst nicht so haben“, erklärte der Trainer, „nämlich diese Tempowechsel. Wir wollen ja keinen Ballbesitzfußball spielen, sondern immer etwas vorbereiten, um ins Tempo zu kommen. Und dann ist Milot brillant. Denn dann beginnt etwas beim Gegner, denn du kannst den nicht alleine stehen lassen bei seinem Tempo. Das hat man beim 1:0 gesehen, in Perfektion nach einem guten Pass von Davy Klaassen. Mit Milot sind wir noch schwerer auszurechnen.“

Lob von den Kollegen

Auch die Mitspieler waren froh, dass ihr torgefährlichster Angreifer wieder auf dem Feld stand. Rashica sei einfach „ein Spieler für die besonderen Momente“ und für das Konterspiel wichtig, betonte Maximilian Eggestein. Und der zweite Torschütze Marco Friedl hob hervor: „Ohne Yuya Osako und Niclas Füllkrug war es sehr wichtig, dass wir mit Milot wieder jemanden hatten, der brandgefährlich ist. Bei ihm weißt du: Wenn er eine Chance kriegt, ist der Ball meist drin. Das ist wichtig für eine Mannschaft.“

Für Rashica selbst war es ein Genuss, ausgerechnet am Abend einer so starken Mannschaftsleistung wieder dabei gewesen zu sein. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir die richtige Mentalität gezeigt. Jeder hat dem anderen geholfen, wir haben hart gearbeitet“, sagte der Kosovare, „wenn alle wieder fit zurück sind, dann haben wir wirklich ein richtig gutes Team. Wir hatten so viele Verletzte, aber jetzt kommt fast jeden Tag einer zurück. Jetzt haben wir auf nahezu jeder Position einen guten Konkurrenzkampf, das ist wichtig für eine Mannschaft.“ Der Punktgewinn in Dortmund gebe dem Team nun Rückenwind, „wir können viele gute Dinge aus diesem Spiel mitnehmen. Vor allem haben wir gezeigt, dass wir immer unser Spiel durchziehen möchten und auch hier gewinnen wollten.“

Um seine Gesundheit und den lädierten Oberschenkel müsse man sich nun keine Sorgen mehr machen, beteuerte Rashica, „schon gegen Leipzig hätte ich vielleicht zehn Minuten spielen können. Aber das war wegen des Spielstandes nicht mehr sinnvoll, so hat es auch der Trainer eingeschätzt. Es war besser, sich für das Spiel in Dortmund zu präparieren.“ Und das war offensichtlich die absolut richtige Entscheidung.