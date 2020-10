Auch von Kevin Möhwald bekam Milot Rashica, links im Bild trabend, in Freiburg eine deutliche Ansage. (nordphoto)

An die ersten 24 Spielminuten von Milot Rashica in dieser Saison wird sich schon bald niemand mehr erinnern. Denn Werders Angreifer zeigte bei seinem ersten Einsatz nach dem unglücklich geplatzten Wechsel zu Bayer Leverkusen nichts, was eine Erwähnung wert wäre. Gut möglich, dass dieser unmotiviert wirkende Auftritt allen Werder-Fans für lange Zeit in Erinnerung geblieben wäre, wenn Marco Friedl seinen Kollegen Rashica gegen Ende der zweiten Halbzeit zu packen bekommen hätte. Da nämlich hatte der eingewechselte Stürmer zum wiederholten Male nicht richtig mitgemacht gegen eine gefährlich drückende Freiburger Mannschaft. Friedl schimpfte in Richtung Rashica und wollte sich gar nicht mehr beruhigen, er schaltete sogar seinen Kapitän Theo Gebre Selassie ein und beklagte die Spielweise des langsam in die Ferne trabenden Rashica, den der Wutausbruch nicht weiter zu kümmern schien.

Es waren Bilder, die zumindest nicht zur Beruhigung des heiklen Themas Rashica beitragen. Zu seiner Verteidigung muss man sicher anführen, dass der Stürmer wegen einer Knieverletzung zuletzt wenig trainiert und noch gar nicht gespielt hatte – wer allerdings erwartete, dass Rashica seine ersten Bundesligaminuten trotzdem nutzen würde, um seine Verbundenheit mit Werder zu demonstrieren und sich für die Großklubs der Liga wieder interessant zu machen, der wurde enttäuscht.

Kohfeldt geriet in Erklärungsnot

Und so geriet Florian Kohfeldt nach Spielschluss in Erklärungsnot bei der Frage, warum er für die letzten 25 Minuten auf Rashica gesetzt habe und nicht etwa auf den ebenso schnellen Neuzugang Tahith Chong, der vergeblich auf eine Einsatzchance wartete. Kohfeldts Erklärungen speisten sich aus der Vergangenheit. Er habe das Gefühl gehabt, dass Rashica „dem Spiel noch mal wichtigen Input bringt“, schließlich glaube er, „dass in der Liga grundsätzlich ein großer Respekt vor Milot herrscht, wegen seines Konterspiels und wegen seiner Fernschüsse“.

Beides hat Rashica allerdings schon viele Monate nicht mehr dauerhaft gezeigt, auch deshalb gab es in der Sommertransferphase nur wenige Interessenten für ihn nach seinem überraschend geplatzten Wechsel zu RB Leipzig. Rashica habe im Abschlusstraining vor dem Abflug nach Freiburg zudem „sehr gut trainiert“, erklärte Kohfeldt, und unter der Woche immerhin „sehr ordentlich“. Auch eine taktische Frage sei entscheidend gewesen. Werder wollte in der Schlussphase in einem breiten 3-4-3-System endlich die Außenbahnen dicht bekommen, und für dieses Positionsprofil habe Rashica besser gepasst als der unerfahrene Chong. Der Trainer legte sich aber fest: „Tahith wird noch viele Spiele für uns machen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.“

Gegenüber Rashica hat Chong in Freiburg auch ohne eine Spielminute jedenfalls nicht an Boden verloren – und Rashica selbst muss baldmöglichst nachweisen, dass die Art seines Auftritts in Freiburg seinem Trainingsrückstand geschuldet war, und nicht etwa eine Folge von schlechter Laune ist.