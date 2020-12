Nach seiner Verletzung im Training wurde Milot Rashica per Golfcart in die Kabine gefahren. (nordphoto)

Nachdem Milot Rashica am Dienstag das Training abgebrochen hatte, bestand noch die Hoffnung darauf, dass seine Oberschenkelverletzung nicht so schlimm ist. Die Diagnose, die Werder am Mittwochnachmittag bekannt gab, machte diese Hoffnung dann jäh zunichte: Rashica fehlt aufgrund einer Sehnenverletzung im linken Oberschenkel voraussichtlich bis Ende Januar. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Trainer Florian Kohfeldt erklärte: „Es tut mir für Milot sehr leid, weil er nach seiner letzten Verletzung wieder richtig fit war und seine Formkurve wieder klar nach oben zeigte. Es ist schade, dass er uns mit seiner Qualität jetzt lange fehlen wird."

Rashicas langer Ausfall ist nicht nur sportlich bitter. Werder wollte den Flügelstürmer schon in der vergangenen Transferphase verkaufen, um dringend benötige Einnahmen zu erzielen, doch ein Transfer kam nicht zustande. Ein Wechsel zu Bayer Leverkusen platzte in letzter Minute. In der Winter-Transferphase vom 2. Januar bis 1. Februar 2021 hätte nun die nächste Chance bestanden, den 24-Jährigen zu verkaufen. „Das ist aufgrund der Verletzung natürlich schwieriger geworden“, sagte Sportchef Frank Baumann auf WESER-KURIER-Nachfrage, wollte einen Rashica-Transfer im Winter aber trotzdem nicht komplett ausschließen: „Ein Verbleib ist möglich, aber auch ein Verkauf. Wenn Milot Ende Januar wieder fit ist, kann er für einen möglichen neuen Verein sofort spielen.“

Nicht auf Verkäufe angewiesen

Da Rashica aufgrund seiner Verletzung bis zum Ende der Winter-Transferperiode wohl kein Spiel mehr bestreiten wird, ist es allerdings schwer vorstellbar, dass ein Verein bereit ist, im Januar eine hohe Ablösesumme für ihn zu bezahlen. Die Bremer hatten zuletzt auf Einnahmen von etwa 20 Millionen Euro durch einen Rashica-Transfer gehofft. Aufgrund der Corona-Krise hat der Klub Mindereinnahmen von mehr als 30 Millionen Euro zu verkraften. Trotzdem sei Werder nicht darauf angewiesen, zwingend Rashica oder einen anderen Spieler im Winter zu verkaufen, betonte Baumann. „Wir arbeiten daran, dass wir die Mindereinnahmen durch die Corona-Krise anderweitig auffangen können.“ Gemeint sind Kredite. Es ist bekannt, dass Werder, wie andere Klubs auch, einen KfW-Kredit beantragt hat. Dabei soll es um einen Betrag von 15 bis 20 Millionen Euro gehen.

Bei all den finanziellen Fragen, die Rashicas Verletzung aufwirft, war Baumann aber auch noch eine Sache wichtig: „Das ist vor allem für Milot ganz bitter, weil er schon eine Ausfallzeit in dieser Saison hatte und jetzt auf einem guten Weg war. Auch für uns ist es sportlich ein Rückschlag.“ Rashica war mit einer Knieverletzung ausgefallen, erst in den jüngsten zwei Werder-Spielen gegen Bayern und Wolfsburg wirkte er wieder richtig fit. In Wolfsburg bereitete er einen Treffer vor, doch nun macht ihm die Verletzung einen Strich durch die Rechnung. Rashica muss jetzt viel Geduld aufbringen, um sich durch die Reha-Phase zu quälen, und könnte dann in der Rückrunde wieder bei Werder angreifen. Sein Vertrag in Bremen läuft bis 2022.